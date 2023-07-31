Про це радниця зі стратегічних комунікацій ДБР Тетяна Сапьян розповіла в етері телемарафону.

"Виявилося, що сам підозрюваний, коли перебував у Київському слідчому ізоляторі, йому впродовж 2 років по крапельці, невеличкими порціями передавали під виглядом ліків речовини, які стали основою до того, що він виготовив вибухівку, з якою, власне, і потрапив до Шевченківського суду", - сказала спікерка.

Сапьян зазначив, що Гуменюк довгий час готувався до втечі, а його спільники передавали вибухівку у СІЗО невеликими порціями.

"Він кустарно зміг виготовити так званий пояс шахіда і кілька саморобних вибухових пристроїв. Слідство припускає, що він планував їх підірвати у приміщенні суду і втекти, використовуючи паніку. Але втекти йому не вдалося і це призвело до інших трагічних наслідків для нього, бо він позбувся життя", - додала радниця.

П’ятьом правоохоронцям, через чию службову недбалість загинув Гуменюк, за даними слідства, оголосили підозру.

Застереження. Відповідно до частини 1 статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що відомо про справу Гуменюка

Близько 17:20 5 липня у приміщенні Шевченківського суду в Києві прогримів вибух. На місце події виїхали відповідні служби. Як з'ясувалося, пролунали два вибухи, подія сталася під час конвоювання з зали суду Ігоря Гуменюка. Його звинувачують у теракті під Верховною Радою у серпні 2015-го, коли загинули четверо нацгвардійців.

За попередніми даними, Гуменюк закрився у вбиральні й кинув невстановлений вибуховий пристрій по правоохоронцях. Після цього спробував утекти з будівлі суду, проте невдало. Він забарикадувався в іншому приміщенні, а під час штурму підірвав ще один вибуховий предмет. Поранення отримали двоє працівників КОРДу, а сам Гуменюк загинув.

Раніше було відомо, що п’ятьом правоохоронцям повідомлено про підозру. Так, три працівники СІЗО підозрюються у службовій недбалості за ч. 2 ст. 367 КК України. Їм загрожує позбавлення волі на термін від 2 до 5 років.

А два військовослужбовці НГУ підозрюються у порушенні статутних правил вартової служби за ст. 418 ч.3. Їм загрожує позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.

Деталі про події у Шевченківському суді 5 липня читайте тут