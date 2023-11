Організація HonestReporting припустила, що іноземні фотокореспонденти могли знати про напад ХАМАС на Ізраїль

Про це йдеться на сайті організації HonestReporting.

Організація вказує, що кадри звірств ХАМАСу були зроблені фотокореспондентами Associated Press і Reuters, фрілансерами, які працюють на CNN і The New York Times.

Зокрема, в описі фото АР, що зроблені 7 жовтні на кордоні Ізраїлю та сектора Гази, є імена чотирьох фотографів Хассана Еслая, Юсефа Масуда, Алі Махмуда і Хатема Алі.

Перший з них робив знімки палаючого ізраїльського танку на кордоні, а потім сфотографував бойовиків ХАМАСу, які проникали у кібуц Кфар-Аза. На інших фотографіях, зроблених ним у Кфар-Аззі, можна побачити, як терористи ХАМАС намагаються прорватися через огорожу кібуцу і будинок, охоплений вогнем на території громади. Згодом бойовики влаштували там різанину, у наслідок якої було вбито щонайменше 200 людей, серед яких, щонайменше, 40 дітей.

Згодом HonestReporting отримали фото, на якому можна побачити Еслаю разом із лідером ХАМАСу і організатором різанини у Кфар-Азі.

Як зазначили в організації, невдовзі з деяких публікацій, які були в базі Associated Press, було видалено імена авторів.

Серед знімків, які робили інші фотографи - фото охоплених вогнем ізраїльських танків та викрадень ізраїльтян у Газі.

Агентство Reuters опублікувало знімки двох фотокореспондентів, які також опинилися на кордоні якраз в той час, коли туди проникли бойовики ХАМАС: Мохаммеда Файка Абу Мостафи та Ясіра Кудіха.

Мостафа зазнімкував натовп людей, які жорстоко знущаються з тіла ізраїльського солдата, якого витягли з танка.

"Будьмо відвертими: інформаційні агентства можуть стверджувати, що ці люди просто виконували свою роботу. Документування воєнних злочинів, на жаль, може бути її частиною. Але не все так просто. (...) Чи можна припустити, що "журналісти" просто випадково з'явилися рано вранці на кордоні без попередньої координації з терористами? Чи вони були частиною плану?", - наголошують у HonestReporting.

Після виходу розслідування представники Reuters та Associated Press виступили із запереченням того, що їм було відомо про напад ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня.

Водночас CNN вирішило призупинити співпрацю з Еслаєю, попри те, що не знайшло "жодних причин сумніватися в журналістській точності роботи, яку він виконував для нас".

В Управлінні публічною дипломатією при офісі прем'єр-міністра Ізраїлю заявили, що вони "з суворістю" розглянуть явище висвітлення журналістами звірств ХАМАСу. Там їх назвали "співучасниками злочинів проти людяності". Крім того, ізраїльський уряд направив офіційну скаргу з вимогою пояснень і "негайних дій" від причетних засобів масової інформації.

Єрусалимська асоціація журналістів закликала міжнародні ЗМІ розпочати ретельне розслідування питань, що виникають у зв'язку з розслідуванням.