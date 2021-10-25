Ощадбанк та ЄБРР погодили умови кредиту з можливістю входження в капітал українського держбанку

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.



Згідно з повідомленням, Ощадбанк та ЄБРР підписали Мандатний лист, погоджений Мінфіном, щодо умов майбутньої співпраці та надання ЄБРР довгострокового фінансування у формі субординованого кредиту з можливістю конвертації в акції Ощадбанку на суму до 100 млн євро.



Зазначається, що банки домовилися активно працювати над меморандумом порозуміння, що відповідає стратегії розвитку Ощадбанку на 2021-2024 роки та урядовим принципам реформування банківського сектору, які передбачають зниження частки держави в банківському секторі з 60% до 25% до 2025 року.



У пресслужбі додали, що на сьогодні ЄБРР інвестував у 505 проєктів України понад 15 млрд євро з метою проведення реформ, посилення енергоефективності та енергетичної безпеки, підтримки сільського господарства та промислових проєктів, а також малого бізнесу.

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