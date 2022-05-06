Основні сухопутні сили Росії, раніше кинуті на Маріуполь, відійшли на північ від міста, - речник Пентагону

Про це на брифінгу зазначив речник Пентагону Джон Кірбі.

"Наші знання про розстановку російських військ не ідеальні, але загалом ми оцінили б, що більшість російських військ – сухопутних військ, які були кинуті на Маріуполь, відійшли на північ від міста. У Маріуполі та на його околицях усе ще перебуває незначна кількість російських військ, приблизно еквівалентна парі батальйонних тактичних груп", – сказав Кірбі.

Він додав, що росіяни атакують Маріуполь переважно шляхом авіаударів по місту, околицях і заводу "Азовсталь".

Як повідомив 5 травня генсек ООН, із заводу "Азовсталь" розпочали третій етап евакуації цивільних, які рятувалися там від російських обстрілів. Проте до її завершення подробиць не оприлюднюють

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