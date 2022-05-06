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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Основні сухопутні сили Росії, раніше кинуті на Маріуполь, відійшли на північ від міста, - речник Пентагону

Основні сухопутні сили Росії, раніше кинуті на Маріуполь, відійшли на північ від міста, - речник Пентагону

6 травня, 2022 п'ятниця
05:57
війна з Росією Азовсталь Маріуполь

У Пентагоні кажуть, що помітили відведення більшості сухопутних військ Росії від Маріуполя

Про це на брифінгу зазначив речник Пентагону Джон Кірбі.

"Наші знання про розстановку російських військ не ідеальні, але загалом ми оцінили б, що більшість російських військ – сухопутних військ, які були кинуті на Маріуполь, відійшли на північ від міста. У Маріуполі та на його околицях усе ще перебуває незначна кількість російських військ, приблизно еквівалентна парі батальйонних тактичних груп", – сказав Кірбі.

Він додав, що росіяни атакують Маріуполь переважно шляхом авіаударів по місту, околицях і заводу "Азовсталь".

  • Як повідомив 5 травня генсек ООН, із заводу "Азовсталь" розпочали третій етап евакуації цивільних, які рятувалися там від російських обстрілів. Проте до її завершення подробиць не оприлюднюють

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