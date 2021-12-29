"Оспівування російської армії": в Україну не дозволили ввезти п'ять дитячих книг з ознаками пропаганди РФ

Про це повідомляє Урядовий портал.

"Відмову надано на підставі висновків експертної ради Держкомтелерадіо з питань аналізу та оцінки видавничої продукції щодо віднесення її до такої, яка не дозволена до розповсюдження на території України", - йдеться у повідомленні.

Дитячі книжки видавництва "Издательский дом "Проф-Пресс", а саме "Высокие технологии: Из фантастики в реальность", "Современные профессии" та "Знаменитые животные", мають зображення силовиків, військових та військової техніки Російської Федерації.

Крім того, у книзі із назвою "365 сказок и стихов на каждый день" є вірш, який оспівує російську армію, називаючи її такою, що "захищає і рятує людство".

Ще в одній книзі "Удивительные факты" є розділ, який присвячений "великій імператриці" Катерині ІІ. Авторка пише у тексті, що заслуги імператриці - збільшення російської армії, розв'язання воєн та захоплення чужих територій. Завдяки цьому, на думку письменниці, Росія стала "могущественнейшим государством в мире".

"Експерти визнали, що названі вище видання містять пропаганду держави-агресора, а також її імперських геополітичних доктрин, а отже порушують статті 28, 28 (1) Закону України "Про видавничу справу". Експертна рада ухвалила рішення віднести ці видання до такої видавничої продукції, що не дозволена до розповсюдження на території України", - йдеться у повідомленні.



У пресслужбі також наводять статистику Держкомтелерадіо, відповідно до якої протягом 2021 року видали 6442 дозволи на ввезення видавничої продукції в Україну, а також 754 відмови, зокрема:

надано 73 відмови у видачі дозволів на ввезення з території держави-агресора 367500 примірників пропагандистських видань;

681 відмову надано внаслідок подання суб’єктами господарювання не в повному обсязі пакетів документів, необхідних для одержання дозволу, або виявлення у поданих документах недостовірних відомостей;

анульовано 2226 дозволів на ввезення видавничої продукції з території держави-агресора.