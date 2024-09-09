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Проєкт Leave no one behind partnership триває: школи Івано-Франківщини отримують ноутбуки від Тайваню

9 вересня, 2024 понедiлок
19:03
освіта Школи Івано-Франківщини отримують ноутбуки від Тайваню

Понад дві сотні нових ноутбуків, привезених із Тайваню, у понеділок, 9 вересня, почали передавати у заклади освіти Івано-Франківщини, які є учасниками українсько-тайванського проєкту Leave no one behind partnership

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Понад дві сотні нових ноутбуків, привезених із Тайваню, у понеділок, 9 вересня, почали передавати у заклади освіти Івано-Франківщини, які є учасниками українсько-тайванського проєкту Leave no one behind partnership.

За умовами проєкту, школярі навчалися у дводенних таборах підприємництва та інновацій. Учнівські команди пропонували інноваційні ідеї бізнесу, презентували проєкти перед однолітками. Після навчання діти отримали сертифікати на комп’ютерну техніку для шкільних кабінетів інформатики. 

“Крейда і дошка уже давно у минулому, кожна школа має потребу в комп’ютерній техніці”, - зазнає начальниця відділу освіти, молоді та спорту Верховинської селищної ради  Ірина Сумарук. - "Таких тем, як інновації та підприємництво у шкільній програмі немає. Цьому можна навчатися, наприклад, на платних курсах чи платформах. А завдяки тайванському освітньому проєкту наші діти отримали цінні знання у своїй громаді, а в школах з’являться сучасні кабінети інформатики”.

Верховинська ОТГ Івано-Франківської області об’єднує 11 гірських сіл. Загалом у громаді 29 закладів освіти, 12 із них дошкільні.

"Перші освітні табори ми провели у гірських селах Івано-Франківщини. Нам вдалося охопити 16 шкіл області, зокрема побувати у віддалених громадах. Загалом у цих закладах освіти навчається близько 5 тисяч дітей”, - розповіла менеджерка проєкту в Івано-Франківській області Марія Маківничук. 

“Як тільки комп’ютерне обладнання прибуло з Тайваню в Україну, ми повезли його школярам. Важливо, щоб діти з нового навчального року продовжили  знайомство з інноваційними технологіями з сучасною технікою. Завдяки нашому партнерові -  Тайваню - такі табори проведемо також у Львівській області, а згодом ще на Полтавщині. Водночас, 48 вчителів інформатики із трьох областей зараз підвищують кваліфікацію в УКУ,  за унікальною методикою. Їхні школи також будуть забезпечені комп’ютерними класами. Це окремий напрямок проєкту, назва яккого - “не залишити нікого осторонь”. Працюємо над тим, щоб невдовзі комп’ютеризувати більше шкіл”,  - пояснює координаторка проєкту Leave no one behind partnership Уляна Пак.

Проєкт реалізовує Громадська організація “Всеукраїнський демократичний форум” за підтримки Тайваню та за сприяння Миколи Княжицького. Мета проєкту підвищити яксть освіти та зробити технології доступними для школярів. 

“В межах нашої співпраці із партнерами з Тайваню десятки українських шкіл отримають комп’ютерні класи. Ми передамо понад 1100 комп’ютерів за якими діти вчитимуться жити у сучасному світі. Табори підприємництва та інновацій ми розпочали із гірських громад. У гірські регіони, рятуючись від війни, приїхало чимало внутрішньо переміщених осіб. Тутешні діти матимуть такі ж можливості, як мешканці інших сіл і міст. Це наша інвестиція у майбутнє, щоб молодь залишалася жити, розвиватися,  працювати в Україні. Наші школи мають бути найкращими, а діти - найрозумнішими. Разом ми збудуємо кращу країну”, - наголошує засновник ГО “Всеукраїнський демократичний форум” Микола Княжицький.

Теги:
Микола Княжицький
Тайвань
Івано-Франківщина
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