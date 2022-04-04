Отримавши відсіч на Півдні та Сході України, Путін може розширити театр військових дій і піти на Молдову,- Притула

Про це він розповів в етері Espreso TV

"Геноцид українського народу - це логіка дій Російської Федерації. Ніякої іншої логіки нема.Тому вона знищує цивільну інфраструктуру, знищує дітей. Геноцид- іншим словом це не називається. Зараз Путіну необхідна “хоть якась перемога” для того, щоб виправдати цей геноцид. Для того, щоб хоть якось виправдати цю війну, в тому числі перед своїм населенням, яке втратило на сьогоднішній день дуже багато вояків- 18 тис загиблих і ще більше поранених”,- зауважив Притула.

Військовий експерт вважає, що Росія буде зараз кидати в топку цієї війни все нових і нових своїх громадян.

“Будуть мобілізовувати молодь. Але інформація там теж поширюється достатньо швидко і вони просто будуть боятися сюди йти- це одна позиція. З іншого боку, Путін буде намагатись здобути “хоть якусь перемогу”.І мені здається, що отримавши зараз відсіч на Півдні та Сході України, він може розширити театр військових дій і піти, наприклад, на Молдову. Тому що його “ідея фікс” відновити Радянський Союз який нікому не потрібен крім нього самого і він буде намагатися це зробити”,- додав Притула.







Нагадаємо: Президент України приїхав до Бучі на Київщині, де зафіксовано свідчення масових вбивств мирних жителів росіянами, та поспілкувався з місцевими жителями

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