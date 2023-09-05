Оцінка придатності до війська: в Медсилах ЗСУ пояснили, кого стосуються зміни в переліку хвороб

Про це повідомляє Армія Inform.

Для чого внесли зміни у перелік хвороб

"Ці зміни вносять конкретику для лікарів, щоб усі максимально однаково трактували положення про військово-лікарську експертизу і щоб мінімізувати кількість помилок під час ухвалення рішень щодо придатності до військової служби", - пояснює підполковник медичної служби Дмитро Мірошниченко.

Новий перелік хвороб побудований на міжнародній класифікації хвороб десятого перегляду, від якої не можна відхилитися.

Представник Медичних сил додав, що світові стандарти допомагають осучаснювати погляди на певні вади людини, які, "по суті, якщо не мають ніяких хворобливих проявів, то можуть виконувати свій військовий обов’язок". І зазначив, що люди з хронічними й іншими захворюваннями і раніше, до внесених змін цим наказом, служили у ЗСУ на різних посадах: у підрозділах забезпечення, в навчальних центрах тощо.

"Але є чимало прикладів, коли такі військовослужбовці успішно проходили службу і в інших військових частинах та підрозділах. Я як колишній начмед військової частини, неодноразово стикався з фактами, коли військові медики під час обстеження військовослужбовця робили висновок "обмежено придатний". Хоча він був соматично абсолютно здоровим, аналізи нормальні. Він міг виконувати свої функціональні обов’язки, діяти не гірше, ніж його побратими. І до мене такі люди приходили й казали: "Лікарю, чому ви вішаєте клеймо?" - згадав Мірошниченко.

Він підкреслив, що з 2014 року в Україні дуже багато військових цієї категорії, які мають колосальний бойовий досвід, тому їх намагаються зберегти у війську, якщо в людини для цього вистачає здоров’я, його стан не впливає на боєздатність підрозділу.

Індивідуальний підхід у визначенні ступеня придатності до військової служби

Представник Медсил ЗСУ запевнив, що у визначенні ступеня придатності до військової служби буде індивідуальний підхід. Це означає, що буде ухвалено окреме рішення щодо кожного військовослужбовця, який має певні проблеми зі здоров’ям.

Кого стосуються зміни

ВЛК (військово-лікарські комісії) ухвалюють рішення індивідуально – придатний, обмежено придатний, непридатний тощо. Якщо в людини є певна хвороба, яка не дозволяє виконувати військові обов’язки, то її, звісно, не можуть мобілізувати.

Але є люди із захворюваннями, які перебувають у довготривалій ремісії (3–5 років). Якщо це підтверджується лабораторним дослідженням, стан здоров’я військовослужбовця нормальний і він може виконувати обов’язки, то буде ухвалене індивідуальне рішення — придатний чи непридатний. Індивідуально вирішуватимуться можливості для призначення людини на доцільну посаду, враховуючи поточний стан його здоровʼя.

Які обмеження щодо здоров'я під час розподілення до родів ЗСУ

Військовослужбовці, які мають певні захворювання, не можуть проходити службу в підрозділах спецпризначення ДШВ, морської піхоти, ССО, але вони можуть виконувати завдання, наприклад, у складі підрозділу забезпечення.

Але деякі особи, маючи певні захворювання, можуть маніпулювати й намагатися уникнути служби за станом здоров’я. Тому рішення також прийматимуть індивідуально на підставі об’єктивних даних стану їхнього здоров’я.