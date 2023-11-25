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Палеонтологи з Іспанії з'ясували, що неандертальці були значно розумнішими, ніж вважалося раніше

25 листопада, 2023 субота
13:32
Наука

Згідно з дослідженням групи іспанських палеонтологів, наші родичі-неандертальці мали здатність чути та відтворювати звуки мови, властиві сучасній людині

Про це повідомляє Science Alert.

Уявлення про те, що неандертальці (Homo neanderthalis) були набагато примітивнішими, ніж сучасні люди (Homo sapiens), застаріло, і в останні роки з'являється все більше доказів того, що вони були набагато розумнішими, ніж ми колись припускали. Вони розвивали технології, виготовляли знаряддя праці, творили мистецтво і влаштовували похорони своїх померлих.

Їх складна поведінка наштовхує на думку, що вони повинні були вміти спілкуватися, але деякі вчені стверджують, що лише сучасні люди мають розумові здібності до складних лінгвістичних процесів.

Використовуючи купу кісток, команда під керівництвом палеоантрополога Мерседес Конде-Вальверде з Університету Алькала в Іспанії поставила собі за мету дослідити анатомію вуха людини і неандертальця.

Вони зробили комп'ютерну томографію черепів п'яти неандертальців з високою роздільною здатністю, щоб створити віртуальні 3D-моделі вушних структур. Вони також змоделювали структури вуха Homo sapiens і набагато давнішу скам'янілість - череп гомініда Сіма де лос Уесос, також відомого як гомінід Сіма, предка неандертальців, що датується приблизно 430 000 років тому.

Модель слухової здатності цих структур зі сфери слухової біоінженерії була використана для розуміння частотного діапазону, до якого вуха були найбільш чутливими, також відомого як "зайнята смуга частот". Для сучасної людини зайнята смуга частот - це діапазон людського голосу.

Група дослідників встановила, що неандертальці мали кращий слух у діапазоні від 4 до 5 кілогерц, ніж предки Сіми, і що зайнята смуга частот неандертальців була ближчою до зайнятої смуги частот сучасних людей, ніж у гомініна Сіми. Ця оптимізація переконливо свідчить про те, що неандертальці мали потребу чути голоси один одного.

"Це дійсно ключовий момент, - зазначив Конде-Вальверде. - Наявність подібних слухових здібностей, зокрема, пропускної здатності, демонструє, що неандертальці володіли системою комунікації, яка була настільки ж складною та ефективною, як і сучасна людська мова".

Цікаво, що неандертальці використовували смугу частот вище 3 кілогерц, які в основному задіяні у відтворенні приголосних звуків. Це, як зазначає команда, відрізняє вокалізацію неандертальців від голосних приматів та інших ссавців, що базуються на голосних звуках.

Наявність анатомічної будови, здатної продукувати і чути мову, не обов'язково означає, що неандертальці мали когнітивні здібності для цього, застерігають дослідники. Але, зазначають дослідники, у нас немає доказів того, що гомініни Сіма демонстрували складну символічну поведінку, таку як поховання та мистецтво, які ми пов'язуємо з неандертальцями.

Ця різниця в поведінці паралельна різниці в слухових можливостях між неандертальцями і сима-гомінінами, що, на думку дослідників, свідчить про коеволюцію складної поведінки та здатності до голосової комунікації.

"Наші результати, - йдеться у статті, - разом з нещодавніми відкриттями, що вказують на символічну поведінку неандертальців, підкріплюють ідею про те, що вони володіли різновидом людської мови, яка за своєю складністю та ефективністю дуже відрізнялася від будь-якої іншої системи усного спілкування, що використовувалася нелюдськими організмами на планеті".

  • У 2021 році німецькі археологи знайшли та дослідили витвір з оленячої кістки з орнаментом віком 51 тис. років, який зробили неандертальці.
Світ
Іспанія
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