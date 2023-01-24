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Пентагон збільшить виробництво боєприпасів на 500% до рівня часів війни у Кореї, - The New York Times

24 січня, 2023 вiвторок
21:16
війна з Росією На фото військовослужбовець та гаубиця М109А3

Пентагон намагається збільшити виробництво артилерійських снарядів на 500 % протягом двох років, підштовхнувши виробництво звичайних боєприпасів до рівня, якого не було з часів Корейської війни, оскільки він інвестує мільярди доларів, щоб компенсувати дефіцит, спричинений війною в Україні та створити запаси для майбутніх конфліктів

Про це пише видання The New York Times.

Зусилля, які включатимуть розширення заводів і залучення нових виробників, є частиною "найагресивнішої модернізації за майже 40 років" оборонно-промислової бази США, згідно зі звітом армії.

Нові інвестиції у виробництво артилерії є частково поступкою реальності: у той час, як Пентагон зосередився на веденні воєн за допомогою невеликої кількості дорожчої високоточної зброї, Україна в основному покладається на гаубиці, які стріляють некерованими снарядами.

До того, як Росія вдертися в Україну 24 лютого, виробництво 14 400 некерованих снарядів армією США на місяць було достатнім для способу ведення американської армії. Але потреба забезпечити збройні сили Києва спонукала керівників Пентагону потроїти виробничі плани у вересні, а потім знову подвоїти їх у січні, щоб вони могли виробляти 90 000 або більше снарядів на місяць.

Некеровані артилерійські снаряди стали наріжним каменем 11-місячного конфлікту, коли українські та російські війська щодня обстрілюють один одного тисячами гаубичних снарядів уздовж лінії фронту довжиною понад 600 миль. Ця зброя, швидше за все, спричинила найбільший відсоток втрат у війні, які, за оцінками американських чиновників, становлять понад 100 000 з кожної сторони.

Рішення армії розширити виробництво артилерії є найчіткішим свідченням того, що Сполучені Штати планують підтримувати Україну незалежно від того, як довго триватиме війна.

Боєприпаси, які Сполучені Штати відправили в Україну, включають не лише 155-міліметрові снаряди для гаубиць, а й керовані реактивні снаряди для пускових установок HIMARS, тисячі зенітних і протитанкових ракет і понад 100 мільйонів набоїв для стрілецької зброї.

Міністерство оборони фінансуватиме нові потужності для виробництва артилерійських боєприпасів і витрачатиме близько 1 мільярда доларів на рік протягом наступних 15 років на модернізацію державних потужностей з виробництва боєприпасів з метою підвищення рівня автоматизації, підвищення безпеки працівників і, зрештою, швидшого виготовлення боєприпасів. Тільки з серпня Конгрес виділив 1,9 мільярда доларів армії на ці зусилля.

Дуглас Р. Буш, помічник міністра армії, який є головним чиновником із закупівель, сказав, що Сполучені Штати є однією з небагатьох країн, які зберігають значні запаси такої зброї як під час війни, так і під час миру.

"У попередніх конфліктах у нас були запаси, яких було достатньо для конфлікту», — сказав пан Буш в інтерв’ю. «У цьому випадку ми прагнемо збільшити виробництво, щоб зберегти наші запаси на випадок інших непередбачених ситуацій, а також забезпечити союзника", - зазначив чиновник.

Наразі Сполучені Штати надіслали в Україну понад один мільйон вибухових снарядів, а інші країни НАТО та основні союзники Сполучених Штатів, які не входять до НАТО, також надіслали снаряди, здебільшого не розголошуючи їх кількість.

Пентагон відмовився коментувати розмір своїх запасів 155-міліметрових снарядів, але пан Буш сказав, що заплановане збільшення виробництва забезпечить потреби України в режимі реального часу та поповнить кількість, вилучену з наявних запасів.

До кінця Другої світової війни Сполучені Штати мали близько 85 заводів з виробництва боєприпасів, згідно зі звітом Конгресу наприкінці минулого року. Сьогодні Пентагон покладається на шість державних заводів з виробництва боєприпасів, що належать підрядникам, щоб виконати більшу частину цієї роботи.

У листопаді армія оголосила про укладення контракту на 391 мільйон доларів з компанією IMT Defense, що базується в Онтаріо, на виготовлення корпусів снарядів і видала замовлення General Dynamics на будівництво нової виробничої лінії для 155-міліметрових снарядів на заводі в Гарленді, штат Техас.

За словами Буша, найближчим часом буде оголошено про створення четвертого вітчизняного виробника 155-міліметрових корпусів.

Пентагон також закупив боєприпаси для радянської зброї, яка була в Україні до вторгнення і досі становить значну частину її арсеналу: 100 000 патронів для танків російського виробництва, 65 000 патронів для артилерії та 50 000 артилерійських реактивних снарядів «Град». .

Ці боєприпаси все ще виробляються в обмеженій кількості в деяких колишніх країнах-сателітах Радянського Союзу в Центральній і Східній Європі.

У міру того, як війна тривала, російські війська виявили, що вони не можуть витримати високий рівень артилерійського вогню, який вони використовували, щоб перевершити українські артилерійські команди протягом літа. До вересня, за даними американських спецслужб, Росія намагалася придбати артилерійські снаряди у Північної Кореї, яка все ще використовує зброю радянського калібру. Наступного місяця українські війська поблизу міста Херсона заявили, що темп вогню Росії впав приблизно до рівня їхній.

У грудні аналітик оборонної розвідки США, який не мав права виступати публічно, заявив, що повідомлення з Росії свідчать про те, що уряд у Москві наказав працівникам заводів з виробництва боєприпасів працювати додаткові години, щоб виготовити більше боєприпасів для використання російськими військами в Україні, включаючи артилерійські боєприпаси.

Досвід в Україні загалом нагадав Пентагону та військовим підрядникам, що Сполученим Штатам потрібно більше зосередитися як на основній артилерії, так і на ракетах, а не лише на дорогому обладнанні, необхідному для стрільби з цієї зброї.

Грегорі Хейз, виконавчий директор Raytheon Technologies, заявив минулого місяця на конференції в Каліфорнії з керівництвом Пентагону, що більшість збройних сил зосереджені на закупівлі достатньої кількості зброї для короткочасних конфліктів, маючи на увазі малопомітні винищувачі F-35, у створенні яких його компанія допомагає. і які були продані Сполученим Штатам і багатьом їхнім союзникам. "Я думаю, що ситуація в Україні навчила нас тому, що нам потрібна глибина нашого ланцюжка поставок, глибина наших військових резервів, набагато більше, ніж ми коли-небудь очікували".

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США
зброя для України
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