Переможні новини 693-го дня війни: атака дронів на Бєлгород та підозри Гринкевичам

Макрон анонсував передачу Україні 40 ракет SCALP

16 січня президент Франції Емманюель Макрон заявив, що відвідає Україну в лютому, а також анонсував передачу 40 ракет SCALP і підписання угоди про гарантії безпеки.

Про це повідомляє Le Monde.

На пресконференції в Єлисейському палаці Макрон заявив, що працює з Києвом над двосторонньою угодою про гарантії безпеки. Він також зауважив, що угода має бути підписана за кілька тижнів.

Французький президент анонсував передачу Україні близько 40 ракет SCALP, кількох сотень бомб та самохідних артилерійських установок CAESAR.

"Я сам поїду в Україну в лютому. Я оголошу про доопрацювання цих текстів. Буде розпочато постачання боєприпасів, про які я говорив", - зазначив Макрон.

Перші 2 з 14 танків Leopard 2 від Нідерландів і Данії готові для передачі Україні

Німецький виробник Rheinmetall завершив капітальний ремонт перших 2 з 14 танків Leopard 2 A4 для України, який замовляли Нідерланди та Данія, тому техніка готова до передачі.

Про це повідомляє міністерство оборони Нідерландів.

У пресслужбі відомства додали, що відремонтовані 2 з 14 танків Leopard 2 A4 для України від Нідерландів та Данії спочатку поїдуть до Польщі для навчання на них українських військових.

Зазначається, що у найближчі місяці Rheinmetall також підготує інші 12 танків до навчання та експлуатації.

У 2024 році Німеччина допоможе Україні військовими товарами на понад 7 млрд євро

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що у 2024 році Німеччина надасть Україні військових товарів на суму понад 7 млрд євро.

Про це він написав у Х.

"Президент Байден і я згодні: ми хочемо продовжувати надавати Україні фінансову, гуманітарну та військову підтримку. Сьогодні я говорив з президентом США телефоном. Німеччина надасть понад сім мільярдів євро у вигляді військових товарів у 2024 році", - зауважив канцлер Німеччини.

РФ заявила про нібито атаку на Бєлгородщину

Вночі 17 січня губернатор Бєлгородської області у РФ В'ячеслав Гладков заявив про нібито атаку на Бєлгородську область. Унаслідок цього є пошкодження в житловому секторі, пожежа та відключення електрики.

Про це пише міністерство оборони Росії.

"Сьогодні вранці припинено чергову спробу київського режиму здійснити терористичну атаку по об'єктах на території Російської Федерації із застосуванням реактивної системи залпового вогню RM-70 "Вампір" та БПЛА літакового типу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російська ППО нібито знищила 4 реактивні снаряди й 2 БПЛА над територією Білгородської області.

Спершу про атаку Гладков написав у телеграм.

"Над Бєлгородом та Бєлгородським районом спрацювала наша система ППО. Збито 2 БПЛА. За попередніми даними, постраждалих немає", - написав він.

За його словами, у Бєлгородському районі нібито є пошкодження у житловому секторі, зокрема пошкоджено покрівлю, та буцімто сталося займання господарської споруди. Він додав, що в одному із селищ нібито сталося відключення електрики.

До створення трибуналу для РФ вже долучилися понад 40 країн

Генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що до групи, яка працює над створенням трибуналу для Росії, вже долучилися понад 40 країн.

Про це він заявив у телемарафоні, пише ОГП.

Костін розповів про комплексний підхід до відновлення справедливості, згідно з яким Україна працює спільно з міжнародними партнерами: "Ми називаємо це "Мережа всеосяжної відповідальності". Всеосяжної, тому що це відповідальність за всі злочини: воєнні злочини, злочини проти людяності, агресію та геноцид, а також компенсація шкоди нашій державі та всім потерпілим".

За його словами, для завершення формування цієї мережі потрібно створити спеціальний трибунал щодо злочину агресії. Наразі до групи щодо створення трибуналу долучилися вже понад 40 країн. За останній рік ця кількість зросла вдвічі.

Бізнесмену Гринкевичу, його сину та ще трьом керівникам підконтрольних їм компаній оголосили підозру

Про це повідомили у ДБР, передає "Еспресо.Захід".

Як зазначається, львівського бізнесмена, одного з найбільших постачальників Міністерства оборони, а також членів злочинної організації викрили на оборудках із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ.

"Підприємець створив злочинну організацію для протиправного заволодіння бюджетними коштами. Він уклав договори з Міністерством оборони України на постачання неякісного військового одягу. Зокрема, компанії львівського бізнесмена уклали 23 договори на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 млрд грн. До виконання оборонних замовлень були залучені підконтрольні бізнесмену підприємства, які раніше займались будівництвом та не мали належних виробничих, складських та інших потужностей для виготовлення та зберігання речового майна для потреб Міністерства оборони України. Згідно з проведеними експертизами, державі завдано шкоди на понад 934 мільйони гривень", - йдеться у повідомленні.

Тож п’яти членам злочинної організації оголосили підозру у створенні та участі у злочинній організації та у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, злочинною організацією (ч. 5 ст. 190, ч. 1,2 ст. 255 КК України).

Нагадаємо, львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича затримали працівники ДБР за спробу дати хабар в $500 тис. одному із керівників Бюро. Річ у тім, що компанії, зареєстровані на членів сім'ї Гринкевича, підозрюють в махінаціях з закупівлями для Міністерства оборони на 1,5 мільярда гривень.

До програми Берлінського кінофестивалю потрапили 3 українські фільми

Про це йдеться на сайті Берлінського міжнародного кінофестивалю.

У Берліні з 15 по 25 лютого відбудеться один з найпрестижніших міжнародних кінофестивалів. Цього року до його програми потрапили 3 українські стрічки.

Так, на Берлінале запланована світова прем'єра українського фільму "Редакція", знятого на Херсонщині режисером Романом Бондарчуком. Це друга повнометражна робота режисера, знята у 2021 році.

До програми Forum потрапив фільм Intercepted ("Перехоплено") режисерки Оксани Карпович, створений у копродукції з Канадою та Францією.

Третім фільмом на Берлінському кінофестивалі - 2024 стане стрічка режисерки Світлани Ліщинської A Bit of Stranger ("Трохи незнайомець") у програмі Panorama Dokumente.

Україна вперше застосувала "гібридну" систему ППО

Уночі 17 січня Сили оборони вперше застосували гібридний комплекс ППО проєкту FrankenSAM у бою. Він збив "шахед" з відстані 9 кілометрів.

Про це на брифінгу в Давосі розповів голова Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

Він зазначив, що розвиток власної системи ППО потребує багато часу, і аби його зекономити, було вирішено створити гібридні проєкти, скомбінувавши готові компоненти: "Взяли радянські компоненти й застосували західні ракети. Або брали західні пускові установки, до яких застосовували радянські ракети".

В Україні є кілька таких проєктів, один з них уже застосували.

"Це перше використання такої системи. У нас приблизно 5 проєктів у цьому портфелі, і я дуже радий, що всі ці системи ми вже розгорнули на полі бою, захищаючи наше небо і наших людей. Дякую американським партнерам, що вони допомогли це зробити", - додав Камишін.