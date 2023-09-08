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Головна Перемога України Переможні новини 562-го дня війни: британська авіація стежитиме за Чорним морем, перші "леопарди" з Данії вже в Україні та чат-бот, який відстежує частоти російської авіації    
Огляд

Переможні новини 562-го дня війни: британська авіація стежитиме за Чорним морем, перші "леопарди" з Данії вже в Україні та чат-бот, який відстежує частоти російської авіації    

Зіновія Воронович
8 вересня, 2023 п'ятниця
20:00
Перемога України переможні новини

Авіація британської розвідки наглядатиме за Чорним морем, перші танки Leopard 1 від Данії вже в Україні, київський студент створив чат-бот, що відстежує частоти російської авіації

Авіація британської розвідки стежитиме за Чорним морем

Велика Британія використовуватиме розвідку, аби стежити за діяльністю Росії у Чорному морі. Насамперед йдеться про запобігання атакам на судна, якими транспортуватиметься зерно. Про це оголосив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, повідомляє Голос Америки.

"Ми використовуватимемо нашу розвідку та засоби спостереження, щоб стежити за російською діяльністю в Чорному морі, та попереджати Росію, якщо побачимо ознаки того, що вони готують напади на цивільні судна або інфраструктуру в Чорному морі", – йдеться у заяві прем'єр-міністра, розміщеній на урядовому порталі.

Він додав, що у рамках цих операцій зі спостереження авіація Королівських ВПС виконує польоти над цим регіоном, щоб стримати Росію від завдання незаконних ударів по цивільних суднах, які перевозять зерно.

20 об’єктів в Україні внесли до списку ЮНЕСКО з посиленим захистом

На позачерговому засіданні Комітету другого протоколу до Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту  20 об'єктів спадщини України додали до списку культурних цінностей, які перебувають під посиленим захистом.

До Міжнародного списку культурних цінностей, які перебувають під посиленим захистом потрапили, зокрема, Собор Святої Софії та пов’язані з ним монастирські споруди, Києво-Печерська Лавра, історичний центр Львова, дендропарк Софіївка, чернівецький університет, астрономічні обсерваторії Київського університету ім. Шевченка та Одеського університету тощо. 

Києво-Печерська Лавра

Фото: Вікіпедія


До України прибули перші "леопарди"  з Данії

Перші 10 основаних бойових танків Leopard 1 із партії, яку Данія пообіцяла ЗСУ, вже прибули до України. Про це пише The Guardian із посиланням на збройні сили Данії.

"Перші 10 танків прибули в Україну. І ще більше на шляху", – йдеться в заяві.

Данські війська в Німеччині навчають українських бійців користуватися цими танками, зазначили в ЗС країни.

"Я не сумніваюся, що це допоможе їм (українцям, - ред.) виграти оборонну битву, яку вони зараз ведуть", – заявив командувач армії Арпе Нільсен.

У Бердянську підірвали виборчу дільницю з окупантами

В ніч на 8 вересня в окупованому Бердянську на території Бердянського муніципального ліцею, де окупанти розташували одну з  дільниць для проведення своїх фейкових виборів, пролунало два потужні вибухи, повідомляє "Інформаційний спротив".  

Перший вибух пролунав приблизно о 23.20, другий – рівно опівночі. Відомо, що серед загарбників, які охороняли дільницю вночі, є втрати. Таким чином бердянські партизани "відсвяткували" початок так званих виборів у захопленому місті.

"Попереджаємо, це тільки початок. Бердянці, пам’ятайте: участь у псевдовиборах – це не тільки незаконно, але і небезпечно”, – передав Рух спротиву Бердянська.

Київський студент створив чат-бот, який моніторить частоти російської авіації.

Студент Київського політехнічного інституту, Артем Левківський, розробив і запустив телеграм-бот під назвою "Український Єнот" (@ukrainian_raccoon_bot), який моніторить бойові частоти російської стратегічної авіації, повідомляє  LIGA.Tech.

"Український єнот"  має кілька функцій, які допоможуть відстежувати активність російської армії:

  • Моніторинг бойових частот російської стратегічної авіації та частот чорноморського флоту.

  • Визначення найімовірнішої причини повітряної тривоги.

  • Знаходження найближчого до користувача укриття (поки що доступно тільки для Києва).

  • Моніторинг радіаційного фону та втрат ворога.

При цьому у чат-боті навіть передбачені повідомлення про грім, аби уникнути плутанини зі звуками вибухів.

За словами розробника, назва бота "Український Єнот" походить від херсонського єнота, якого викрали росіяни.



 



 

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