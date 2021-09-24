Перетинали курси мішеней: російські літаки вдерлися до зони бойових стрільб українських зенітників, грубо порушивши правила польотів

Про це повідомляє у Facebook Командування Повітряних Сил ЗСУ.



"В районі проведення бойових стрільб зенітних ракетних військ Повітряних Сил та військ ППО Сухопутних військ Збройних Сил України в акваторії Чорного моря, літаки-розвідники російської федерації типу Су-24МР та Іл-20 грубо порушили порядок використання повітряного простору, неодноразово залітаючи у заборонену зону, яку Україна зарезервувала для проведення навчань", - йдеться у повідомленні.



При цьому російські літаки перетинали бойові курси мішеней типу ВР-3 Рейс, по яких українські зенітники стріляли керованими ракетами.



"Керівництво РФ у черговий раз показало своє обличчя, наражаючи своїх пілотів на небезпеку", - сказав начальник зенітних ракетних військ Борис Генов.