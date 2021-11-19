Перевіряють причетність РФ: СБУ викрила командира військової частини ЗСУ, який збирав дані про ракетну зброю України
СБУ викрила одного з командирів української військової частини Західного регіону, який приховано збирав секретні дані щодо арсеналів ракетного озброєння на території України
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Під час обшуків у військовослужбовця вилучили ноутбук і флешносій, на яких він незаконно накопичував матеріали, що є держтаємницею.
"Серед виявлених відомостей - закрита інформація щодо більше десятка баз зберігання ракет і боєприпасів Збройних сил України, секретні дані про схеми дислокації та організаційно-штатні структури арсеналів озброєння, а також щодо укомплектованості відповідних підрозділів особовим складом і технікою", - розповіли в СБУ.
Правоохоронці перевіряють причетність зловмисника до розвідувально-підривної діяльності спецслужб РФ проти державної безпеки України.
Слідчі СБУ розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 422 (розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю, або втрата документів чи матеріалів, що містять такі відомості) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення зловмиснику про підозри та обрання запобіжного заходу.
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