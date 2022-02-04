Перші 2 тис. американських військових прибули до Німеччини на тлі зростання загрози з боку Росії

Про це повідомляє Reuters.

"Це перші з 2 тис. солдатів, які прибули в Європу після оголошення Пентагоном про переміщення додаткових сил зі США до Європи на підтримку наших союзників по НАТО", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зі США прибули солдати 18-го повітряно-десантного корпуса. Також відомо, що у Німеччині створять штаб для підтримки 1,7 тис. десантників, які мають бути відправлені в Польщу.



Нагадаємо, президент США Джо Байден офіційно схвалив додаткове розміщення американських військ у Східній Європі через зростання загрози з боку Росії. США перекинули своїх військових до Східної Європи, щоб бути готовими до будь-яких непередбачених обставин і заспокоїти союзників, а також готові переглянути своє рішення у разі деескалації РФ на українських кордонах

Польща проситиме США про постійну присутність американських військ у країні на ротаційній основі.



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