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Головна війна з Росією Перспектив на Запорізькому напрямку в Росії немає, ворог будує 2 лінії оборони на окупованих територіях, - Максим Жорін
Ексклюзив

Перспектив на Запорізькому напрямку в Росії немає, ворог будує 2 лінії оборони на окупованих територіях, - Максим Жорін

27 травня, 2022 п'ятниця
19:22
війна з Росією Співкомандир ТрО "Азов" Максим Жорін

Співкомандир ТрО "Азов" Максим Жорін розповів, що на Запорізькому напрямку в російських окупантів немає перспектив, водночас вороги бояться наступу Збройних сил України, тому будують 2 лінії оборони на окупованих територіях

Український захисник поділився деталями в етері Еспресо.

"На Запорізькому напрямку ми спостерігаємо спроби накопичення сил ворога. Окупанти перекидають сюди й підрозділи з території анексованого Криму. Але жодних перспектив для них тут немає. Нам вдається навʼязувати ворогу свою динаміку подій, думати про оборону, а не наступ. Тому російські загарбники зараз зосередженні на побудові двох ліній оборони всередині окупованих територій. Росіяни бояться наступу Збройних сил України на Запорізькому напрямку", - зазначив Жорін.

Співкомандир ТрО "Азов" додав, що російським загарбникам немає ким підсилювати свої позиції.

"Росіяни намагаються підсилюватися недобитками з-під Маріуполя, але там майже нічого не лишилося. Маріупольський гарнізон знищив майже все, що Росія туди перекидала. Захисники Маріуполя також знищили майже всі підрозділи "ДНР", які туди перекидали. Якщо говорити про перекидання з Криму, судячи зі слів полонених, вони не дуже хочуть іти в бій", - зауважив Максим Жорін.

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російська агресія
Азов
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