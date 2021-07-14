Підготовка замаху на генерала СБУ Наумова: полковник Расюк отримав умовний термін через угоду зі слідством

Про це йдеться у вироку Печерського районного суду Києва.

Як зазначається, угода між прокурором і обвинуваченим була укладена 11 червня. Расюк визнав свою винуватість за ч. 1 ст. 14 (готування до злочину), ч. 4, ч. 5 ст. 27 (співучасть у злочині), ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб), ст. 348 (посягання на життя правоохоронця), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України і зобов’язався співпрацювати у викритті замовника замаху.

У суді повідомили, що напередодні, 10 червня, потерпілий Наумов дав письмову згоду на укладення угоди Расюка зі слідством.

Тож, суд призначив Расюку узгоджене покарання — 5 років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання з випробуванням з іспитовим терміном на 3 роки.

Як наголошують в суді, він має прибувати на кожну вимогу суду, періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органа з питань пробації та повідомляти про зміну місця проживання і роботи.



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