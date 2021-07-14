Підготовка замаху на генерала СБУ Наумова: полковник Расюк отримав умовний термін через угоду зі слідством
Печерський райсуд Києва затвердив угоду між прокурором і полковником СБУ Юрієм Расюком у справі про замах на вбивство голови внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова
Про це йдеться у вироку Печерського районного суду Києва.
Як зазначається, угода між прокурором і обвинуваченим була укладена 11 червня. Расюк визнав свою винуватість за ч. 1 ст. 14 (готування до злочину), ч. 4, ч. 5 ст. 27 (співучасть у злочині), ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб), ст. 348 (посягання на життя правоохоронця), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України і зобов’язався співпрацювати у викритті замовника замаху.
У суді повідомили, що напередодні, 10 червня, потерпілий Наумов дав письмову згоду на укладення угоди Расюка зі слідством.
Тож, суд призначив Расюку узгоджене покарання — 5 років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання з випробуванням з іспитовим терміном на 3 роки.
Як наголошують в суді, він має прибувати на кожну вимогу суду, періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органа з питань пробації та повідомляти про зміну місця проживання і роботи.
- Нагадаємо, раніше за підозрою в підготовці вбивства генерала Наумова було затримано полковника СБУ Юрія Расюка, суд відправив його під варту.
- Згодом, стало відомо, що Офіс генпрокурора і СБУ висунули підозру в замаху на вбивство ексзаступнику голови СБУ Івана Баканова Дмитру Нескоромному.
- СБУ оприлюднила аудіодокази причетності Нескоромного до організації спроби замовного вбивства генерала Наумова.
- Також, журналіст Юрій Бутусов повідомив, що полковник СБУ Юрій Расюк заявив на суді щодо обрання запобіжного заходу, що замовником замаху на вбивство генерала Андрія Наумова був полковник Дмитро Нескоромний.
- Суд дозволив затримати колишнього першого заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного, якого підозрюють в організації спроби замовного вбивства Андрія Наумова.
- Колишній перший заступник голови СБУ Дмитро Нескоромний, якого підозрюють в організації спроби замовного вбивства Андрія Наумова виклав у Telegram відеозвернення, в якому заявив про "зміну стратегії захисту" та скасування публічної пресконференції.
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