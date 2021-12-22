Підсанкційна цивільна дружина Козака "спалила", що родина перебуває в РФ, - журналіст "Схем"

Про це повідомив у telegram журналіст-розслідувач програми "Схеми" Максим Савчук.

"Цивільна дружина Тараса Козака "спалила" місце перебування родини втікача-депутата. І це не Білорусь, це таки Росія. 22.11.2021 Наталія Лавренюк порушила правила дорожнього руху в Москві, за що отримала штраф", - написав Савчук.



