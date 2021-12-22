Підсанкційна цивільна дружина Козака "спалила", що родина перебуває в РФ, - журналіст "Схем"
Журналіст оприлюднив інформацію з бази даних виконавчих проваджень РФ, судячи з якої, цивільна дружина Козака Наталія Лавренюк отримала штраф у Москві
Про це повідомив у telegram журналіст-розслідувач програми "Схеми" Максим Савчук.
"Цивільна дружина Тараса Козака "спалила" місце перебування родини втікача-депутата. І це не Білорусь, це таки Росія. 22.11.2021 Наталія Лавренюк порушила правила дорожнього руху в Москві, за що отримала штраф", - написав Савчук.
- Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти телеканалів ZiK, NewsOne і 112 Україна та їхнього формального власника нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака.
- Нагадаємо, 11 травня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у держзраді та замаху на розкрадання ресурсів у Криму двом народним депутатам України Віктору Медведчуку та Тараса Козака.
- 12 травня Медведчук прийшов для вручення йому підозри до Офісу генпрокурора.
- Печерський райсуд Києва відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт. Він там перебуває і досі.
- У липні Печерський районний суд заарештував майно нардепа від "Опозиційною платформи - За життя" Тараса Козака, якого підозрюють у держзраді.
- У серпні цивільна дружина депутата ОПЗЖ Тараса Козака Наталя Лавренюк, яка потрапила під санкції РНБО, змінила прізвище, ім'я та по батькові в Росії.
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