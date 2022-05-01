Підвищення військового збору до 3% потрібно вводити тільки на час військового та надзвичайного стану в країні, - народна депутатка Южаніна

Таку думку вона висловила в ефірі телеканалу "Еспресо"



"Військовий збір є додатковим навантаженням на фонд заробітної плати. Ми знаємо, що в Україні великий відсоток громадян має заробітну плату в тіні. Тому, кожен відсоток, як додатковий податок на заробітну плату, не грає позитивної ролі в детінізації заробітної плати”, - пояснила Южаніна



Южаніна наголосила, що додатковий військовий збір потрібно ввести лише на час військового та надзвичайного стану в країні.



"Нам вдалося погодитися в тому, що збільшення військового збору потрібно ввести лише на період військового та надзвичайного стану в Україні. Це з повним спрямуванням цих додаткових 1,5% на військові потреби. Правда, щодо цієї норми буде потрібен ще додатковий проєкт закону до Державного бюджету України. Однак, вже в тому законопроєкті, що буде обговорюватись в парламенті, будемо пропонувати збільшити військовий збір до 3%", - додала Южаніна



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