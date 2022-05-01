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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Підвищення військового збору до 3% потрібно вводити тільки на час військового та надзвичайного стану в країні, - народна депутатка Южаніна
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Підвищення військового збору до 3% потрібно вводити тільки на час військового та надзвичайного стану в країні, - народна депутатка Южаніна

1 травня, 2022 неділя
20:24
війна з Росією Ніна Южаніна

Народна депутатка Ніна Южаніна вважає, що збільшення військового збору потрібно вводити лише на час військового та надзвичайного стану в країні

Таку думку вона висловила в ефірі телеканалу "Еспресо"

"Військовий збір є додатковим навантаженням на фонд заробітної плати. Ми знаємо, що в Україні великий відсоток громадян має заробітну плату в тіні. Тому, кожен відсоток, як додатковий податок на заробітну плату, не грає позитивної ролі в детінізації заробітної плати”, - пояснила Южаніна

Южаніна наголосила, що додатковий військовий збір потрібно ввести лише на час військового та надзвичайного стану в країні.

"Нам вдалося погодитися в тому, що збільшення військового збору потрібно ввести лише на період військового та надзвичайного стану в Україні. Це з повним спрямуванням цих додаткових 1,5% на військові потреби. Правда, щодо цієї норми буде потрібен ще додатковий проєкт закону до Державного бюджету України. Однак, вже в тому законопроєкті, що буде обговорюватись в парламенті, будемо пропонувати збільшити військовий збір до 3%", - додала Южаніна

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