Після блокування Visa і Mastercard росіяни переходять на китайську карткову систему

Про це повідомляє Reuters.



Відомо, що у систему китайського карткового оператора UnionPay будуть використовувати в поєднанні з російською мережею "Мир". Таке рішення було прийнято після того, як Visa і Mastercard призупинили свою діяльність в Росії.



Заяви про перехід на UnionPay надійшли від Ощадбанку, найбільшого російського кредитора, а також Альфа-Банку і Тінькофф.

Нагадаємо, платіжні мережі Visa та Mastercard заявили, що повністю зупиняють роботу в Росії та найближчими днями припинять усі транзакції за картками. Компанії знадобиться декілька днів, аби припинити всі транзакції.

Напередодні про вихід з ринку Росії заявив також технологічний гігант ІВМ.