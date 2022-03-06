Після блокування Visa і Mastercard росіяни переходять на китайську карткову систему
Кілька російських банків найближчим часом почнуть випускати карти з використанням системи китайського карткового оператора UnionPay
Про це повідомляє Reuters.
Відомо, що у систему китайського карткового оператора UnionPay будуть використовувати в поєднанні з російською мережею "Мир". Таке рішення було прийнято після того, як Visa і Mastercard призупинили свою діяльність в Росії.
Заяви про перехід на UnionPay надійшли від Ощадбанку, найбільшого російського кредитора, а також Альфа-Банку і Тінькофф.
- Нагадаємо, платіжні мережі Visa та Mastercard заявили, що повністю зупиняють роботу в Росії та найближчими днями припинять усі транзакції за картками. Компанії знадобиться декілька днів, аби припинити всі транзакції.
- Напередодні про вихід з ринку Росії заявив також технологічний гігант ІВМ.
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