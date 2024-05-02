ДБР направило до суду майже 800 обвинувальних актів щодо злочинів проти нацбезпеки від початку великої війни

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Розслідувало Держбюро від початку повномасштабного вторгнення загалом 2 189 кримінальних проваджень щодо злочинів проти нацбезпеки

Серед них:

1 645 кримінальних проваджень - за фактом державної зради (ст. 111 Кримінального кодексу України),

(ст. 111 Кримінального кодексу України), 419 кримінальних проваджень - за фактом колабораційної діяльності (ст. 111-1 ККУ),

(ст. 111-1 ККУ), 35 кримінальних проваджень - щодо пособників державі-агресору (ст. 111-2 ККУ) та інші.

За результатами проведення досудових розслідувань:

1 111 особам повідомлено про підозру,

532 особи оголошені в розшук,

1 296 осіб перевіряються на причетність до державної зради та колабораційної діяльності,

797 обвинувальних актів направлено до суду.

Матеріали, які наразі направлені до суду, використовуються для притягнення до відповідальності осіб, які зрадили Україну під час війни. За деякими кримінальними провадженнями суди вже призначили реальні терміни ув’язнення затриманим перебіжчикам.