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Письменник Шкляр: Українці переосмислять радянське минуле через 10-20 років

24 серпня, 2023 четвер
12:00
Культура Василь Шкляр

Українці переосмислять своє радянське минуле і сприймуть його як окупацію через десяток - два десятки років

Про це один з найвідоміших письменників сучасної України та політично-громадський діяч Василь Шкляр сказав у інтерв'ю до Дня Незалежності України на телеканалі "Еспресо".

Він відповів на запитання, коли українці переосмислять своє совєтське минуле і сприймуть, що це була окупація.
 
"Я думаю, що мине ще 10-20 років. Є частина невиправних людей, яких ще багато, але виросте покоління. А це, що зараз є молоде, воно вже внутрішньо відроджується й особливо, коли ми переможемо. А ми переможемо у цій війні, іншого шляху немає. Знову ж таки за будь-яких умов, за всіх наших перемог і поступів повинна бути осмислена, міцна, цілеспрямована, україноцентрична гуманітарна політика. Ми мусимо зробити захищений свій культурно-інформаційний простір", - сказав письменник.

Шкляр навів приклад європейських країн.
 
"Ну, от як за кордоном їдеш, а у тебе приймач грає німецьку музику, перетнув кордон з Францією, то вже тільки все по-французьки. Там є чітко окресленні кордони своєї культури, своєї нації, свого власного простору, в якому ти повинен почуватися як риба у воді. От і ми створимо такий простір, такі умови, коли українська мова буде не просто престижною, вона вже престижна, але, коли без неї ти просто не зможеш обійтися. За цю гуманітарну політику я веду мову 32 роки як не більше, але поки що бажаних результатів не бачу. Я дивуюся, чому, адже, здавалося б, це так легко. Все лежить на поверхні", - додав він.

На думку письменника, багато ще є сильних світу цього, які чинять несамовитий опір всьому українському й особливо поширенню нашої культури.

"Скажу вам на власному прикладі, я думав, коли кажуть, що Росія викидає мільярди на антиукраїнську пропаганду, то це якесь перебільшення. А потім сам зіткнувся, коли перекладали мій роман "Чорний ворон" англійською мовою, прямо до перекладача приходили люди й казали:"Навіщо вам це потрібно? В Україні є книжки, які більше зацікавлять вашого читача". Москва викидає мільярди на те, щоб зашкодити. Я сказав би, що справа у грошах, бо надто багато маємо продажних шкур на різних рівнях. Як їх позбутися, я не знаю. Найбільшого ворога сьогодні випускати під заставу, потім бачимо їх за кордоном, а воно там купається у розкоші та ще й з нас сміється", - підсумував Шкляр.

Довідково. Матеріал створено в межах спецпроєкту  "Україна: Ціна Свободи", який виходить на всіх платформах Еспресо і присвячений Дню Незалежності. В спецпроєкті ми аналізуємо різні аспекти шляху України, від проголошення Незалежності до сьогодення, роздивляємось майбутні перспективи та сценарії розвитку після перемоги, показуємо обличчя незалежної України та розповідаємо про ціну, яку доводиться платити нашій країні за свободу та незалежність.

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