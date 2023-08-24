Письменник Шкляр: Українці переосмислять радянське минуле через 10-20 років

Про це один з найвідоміших письменників сучасної України та політично-громадський діяч Василь Шкляр сказав у інтерв'ю до Дня Незалежності України на телеканалі "Еспресо".

Він відповів на запитання, коли українці переосмислять своє совєтське минуле і сприймуть, що це була окупація.



"Я думаю, що мине ще 10-20 років. Є частина невиправних людей, яких ще багато, але виросте покоління. А це, що зараз є молоде, воно вже внутрішньо відроджується й особливо, коли ми переможемо. А ми переможемо у цій війні, іншого шляху немає. Знову ж таки за будь-яких умов, за всіх наших перемог і поступів повинна бути осмислена, міцна, цілеспрямована, україноцентрична гуманітарна політика. Ми мусимо зробити захищений свій культурно-інформаційний простір", - сказав письменник.

Шкляр навів приклад європейських країн.



"Ну, от як за кордоном їдеш, а у тебе приймач грає німецьку музику, перетнув кордон з Францією, то вже тільки все по-французьки. Там є чітко окресленні кордони своєї культури, своєї нації, свого власного простору, в якому ти повинен почуватися як риба у воді. От і ми створимо такий простір, такі умови, коли українська мова буде не просто престижною, вона вже престижна, але, коли без неї ти просто не зможеш обійтися. За цю гуманітарну політику я веду мову 32 роки як не більше, але поки що бажаних результатів не бачу. Я дивуюся, чому, адже, здавалося б, це так легко. Все лежить на поверхні", - додав він.

На думку письменника, багато ще є сильних світу цього, які чинять несамовитий опір всьому українському й особливо поширенню нашої культури.

"Скажу вам на власному прикладі, я думав, коли кажуть, що Росія викидає мільярди на антиукраїнську пропаганду, то це якесь перебільшення. А потім сам зіткнувся, коли перекладали мій роман "Чорний ворон" англійською мовою, прямо до перекладача приходили люди й казали:"Навіщо вам це потрібно? В Україні є книжки, які більше зацікавлять вашого читача". Москва викидає мільярди на те, щоб зашкодити. Я сказав би, що справа у грошах, бо надто багато маємо продажних шкур на різних рівнях. Як їх позбутися, я не знаю. Найбільшого ворога сьогодні випускати під заставу, потім бачимо їх за кордоном, а воно там купається у розкоші та ще й з нас сміється", - підсумував Шкляр.