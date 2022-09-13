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Пів бюджету – на оборону, третина – на соціалку, долар по 42 грн. Основні показники проєкту Держбюджету-2023

13 вересня, 2022 вiвторок
21:28
Економіка Уряд України

Проєкт держбюджету України на 2023 рік розробило Міністерство фінансів і підтримав Кабінет Міністрів

Про це йдеться у додатках до проєкту Держбюджету-2023, які є у розпорядженні Еспресо.

Базові показники головного фінансового документа країни, передбачені урядом і запропоновані для розгляду у Верховніій Раді:

  • Прогнозований ВВП на 2023 рік - 6371,3 мільярда гривень.
  • Зростання ВВП – +2,5% щодо 2022-го року (де прогнозоване падіння -33,1%)
  • Інфляція +30%;
  • Мінімальна зарплата та прожитковий мінімум не змінюється: 6700 та 2589 гривень.
  • Доходи бюджету – 1,28 трильйона.
  • Видатки – 2,57 трильйона.
  • Щомісячний дефіцит – 3 мільярди доларів або 1,29 трильйона гривень за рік.
  • Курс – 42 гривні за долар.

Видатки:

  • Безпека та оборона – 1 006 мільярда гривень (майже 50% всього бюджету)
  • Соціальний захист і соціальне забезпечення – 408,9 мільярда. (35%)
  • Підтримка ветеранів війни – 6,8 мільярда.
  • Освіта – 155 мільярдів.
  • Медицина – 175,7 мільярда.
  • Кошти для територій, що зазнали впливу збройної агресії – 23,9 мільярда.
  • Кошти для ліквідації їх наслідків – 19,4 мільярда.
  • Видатки на утримання органів влади скоротили на 11,6 мільярда.

Згідно з проєктом Держбюджету-2023, економіка у 2023 році зросте на 4,6% у реальному вираженні та на 37% у номінальному. Середня зарплата сягне 18,5 тисяч гривень, інфляція - 30%. Середньорічний курс долара коливатися в районі 42 гривень.

  • Нагадаємо, що уряд має внести проєкт держбюджету до Верховної Ради України до 15 вересня.

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