Про це йдеться у додатках до проєкту Держбюджету-2023, які є у розпорядженні Еспресо.

Базові показники головного фінансового документа країни, передбачені урядом і запропоновані для розгляду у Верховніій Раді:

Прогнозований ВВП на 2023 рік - 6371,3 мільярда гривень.

Зростання ВВП – +2,5% щодо 2022-го року (де прогнозоване падіння -33,1%)

Інфляція +30%;

Мінімальна зарплата та прожитковий мінімум не змінюється: 6700 та 2589 гривень.

Доходи бюджету – 1,28 трильйона.

Видатки – 2,57 трильйона.

Щомісячний дефіцит – 3 мільярди доларів або 1,29 трильйона гривень за рік.

Курс – 42 гривні за долар.

Видатки:

Безпека та оборона – 1 006 мільярда гривень (майже 50% всього бюджету)

Соціальний захист і соціальне забезпечення – 408,9 мільярда. (35%)

Підтримка ветеранів війни – 6,8 мільярда.

Освіта – 155 мільярдів.

Медицина – 175,7 мільярда.

Кошти для територій, що зазнали впливу збройної агресії – 23,9 мільярда.

Кошти для ліквідації їх наслідків – 19,4 мільярда.

Видатки на утримання органів влади скоротили на 11,6 мільярда.

Згідно з проєктом Держбюджету-2023, економіка у 2023 році зросте на 4,6% у реальному вираженні та на 37% у номінальному. Середня зарплата сягне 18,5 тисяч гривень, інфляція - 30%. Середньорічний курс долара коливатися в районі 42 гривень.

Нагадаємо, що уряд має внести проєкт держбюджету до Верховної Ради України до 15 вересня.