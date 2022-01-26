Поблизу Флориди перекинувся човен: 39 людей зникли безвісти

Про це пише AFP.



Той, хто вижив, сказав, що човен залишив Біміні, найзахідніший район Багамських островів, у суботу ввечері, але зіштовхнувся з поганою погодою і перекинувся. Біміні знаходиться за 217 кілометрів від затоки Форт-Пірс.



За словами постраждалого, ні у кого зі зниклих не було рятувального жилету.



Підозрюється, що човен пов’язаний з контрабандою людей.



Видання пише, що контрабандисти використовують Багамські острови як відправну точку для доставки людей з інших країн Карибського басейну до США, наприклад з Гаїті.

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