Поблизу Флориди перекинувся човен: 39 людей зникли безвісти
Берегова охорона в Маямі заявила, що отримала повідомлення від особи, яка врятувала чоловіка, що "чіплявся за перекинуте судно приблизно в 45 милях на схід від затоки Форт-Пірс"
Про це пише AFP.
Той, хто вижив, сказав, що човен залишив Біміні, найзахідніший район Багамських островів, у суботу ввечері, але зіштовхнувся з поганою погодою і перекинувся. Біміні знаходиться за 217 кілометрів від затоки Форт-Пірс.
За словами постраждалого, ні у кого зі зниклих не було рятувального жилету.
Підозрюється, що човен пов’язаний з контрабандою людей.
Видання пише, що контрабандисти використовують Багамські острови як відправну точку для доставки людей з інших країн Карибського басейну до США, наприклад з Гаїті.
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