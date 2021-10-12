Поблизу Майдану Незалежності горів житловий будинок

Про це повідомляють Вартові.Еспресо.



До рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Костьольній.



Загоряння відбулося на горищі одного із будинків.



Пожежу ліквідовано, жертв та постраждалих немає. Причини загоряння встановлюють.









