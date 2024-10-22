Представницька (навіть коли стверджує протилежне) не про конкретні дії й завжди залишає простір для інтерпретації. Люди обирають когось, хто в межах певного коридору має власну спроможність оцінювати та переоцінювати ситуацію та формувати свої варіанти рішень в інтересах виборців, але вже без їхнього залучення.

Пряма демократія виглядає спокусливо просто, бо виборець має всього-на-всього виказати своє ставлення до сформульованої пропозиції. Але насправді виборець виказує своє ставлення до свого сприйняття пропозиції. Між тим, що написано, і тим, що прочитано, може бути величезна різниця. І не обов'язково в один бік.

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Так референдум про ЄС стає опитуванням про довіру до адміністрації, про внутрішній біль виборця, про відчуття тривоги за завтрашній день чи відповіддю на образу, спричинену бюрократичною процедурою.

А сукупність цих чинників може стати віднадою (голосування у ВР 346 "за", 1 "проти", доповнені 90% на референдумі, Україна, 1991) чи принадою (тільки референдум, 50%, Молдова, 2024) для вчорашньої метрополії розпустити руки.

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Про автора: Євген Глібовицький, експерт з довготермінових стратегій

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