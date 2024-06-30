Виявляється, створити новий вид ЗСУ юридично доволі просто: звичайним указом Президента + внесення змін у Закон про ЗСУ, дописавши новий рід сил. Точнісінько так, як я казав ще два місяці тому.

Чому рівно таким самим чином досі не створені Кібервійська в ЗСУ – залишається містичною загадкою.

Хоча загадка може виявитися доволі проста: недалекість, посередність, політично-корупційні інтереси, хворобливі амбіції вітчизняних жижиталізаторів та їхніх посіпак. Адже ні для кого не секрет, що "Міша і його команда" жорстоко контролюють усе, де є слова "ІТ", "кібер", "інформаційний", "технології".

Але досі неясно чому Федоров досі не створив собі чорний хід прямо всередину ЗСУ — як він це зробив у МОУ. Думаю, це якось пов’язано з небажанням командування ЗСУ мати чужу руку у себе в дупі. Цілком робочою виглядає версія, що Мішані не вдається призначити командувачем кібервійськ умовну "катю", то він блокує весь процес, а-ля "не діставайся ж ти нікому!"

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Але менше з тим: пряма вказівка "створити кібервійська!" була чітко надана Верховним Головнокомандувачем ще у серпні 2021 року.

То чому попри прямий наказ Самого Головного Начальника – він не виконується? Що могли піти не так? Невже проєкт такого указу неможливо занести Верховному без погодження з цифровим кардиналом?

Тобто виходить, що нові роди сил ЗСУ продовжують створюватися в Україні – але до кібервійськ все ніяк не дійде.

При тому, що НАТО ще у 2016 році визнали кіберпростір "сферою військових операцій", нарівні з землею, морем та повітрям.

Німеччина офіційно створила кібервійська лише у цьому, 2024 році. Німеччина, яку вітчизняні фанати цифровізації називають найбільш архаїчною та нетехнологічною країною Європи. Де досі ходять паперові листи та немає "таких зручних"(С) додатків — хоча інституції працюють, персональні дані захищають, і місцевих це влаштовує. Ну, і перша економіка Європи, авжеж. А наша економіка, вся така цифровізована – остання. Така прикрість, шановне панство. І до повномасштабної агресії — теж була останньою, мда-с.

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Тобто світ рухається у темпі розвитку технологій, а в Україні поки що одні балачки: "неможливо переоцінити", "війну вИграють технології", "кіберпростір є новим полем бою", бла-бла-бла.

Але результати – ось вони, на табло. Триндіти та обіцяти у нас чиновники полюбляють, а от виконувати обіцяне – якось "не на часі". Просто цікаво, як вони відмазуються по цьому кейсу перед Найвеличнішим.

Цивілізований Світ вже давно зрозумів, що кожній країні потрібен спеціалізований цивільний орган з кібербезпеки, а також окремо — військовий.

Але таке враження, що в Україні поки що не зрозуміли, як на цьому красти гроші, точніше – у чию кишеню вони підуть, тому процес буксує.

Чи може просто "роль кібербезпеки дещо перебільшена"(С)? Добре, що воно не ляпнуло такого у 2019 про безпілотники, а то Сили безпілотних систем і досі б не були створені.

P. S. Згоден, що "тут і зараз" нам важливіші "безпілотні війська", ніж кібервійська. Але чи означає це, що кібервійська нам не потрібні? Якщо не потрібні – прямо так про це і скажіть. Мовляв, "ну помилився Найвеличніший, це в нього буває". А то їздять цілими делегаціями за кордон у теплі краї на "обмін досвідом" поплескати язиками про "важливість кібербезпеки", а кібервійськ як не було – так і немає.

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* Публікується зі збереженням стилю автора

Про автора. Костянтин Корсун, експерт з кібербезпеки

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