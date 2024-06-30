Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Чому в Україні досі немає Кібервійськ?
OPINION

Чому в Україні досі немає Кібервійськ?

Костянтин Корсун
30 червня, 2024 неділя
10:04
Погляд Костянтин Корсун

Якось без пафосу пройшла новина про (вже майже) створений в ЗСУ новий вид військ: Сили Безпілотних Систем

Зміст

Виявляється, створити новий вид ЗСУ юридично доволі просто: звичайним указом Президента + внесення змін у Закон про ЗСУ, дописавши новий рід сил. Точнісінько так, як я казав ще два місяці тому.

Чому рівно таким самим чином досі не створені Кібервійська в ЗСУ – залишається містичною загадкою.

Хоча загадка може виявитися доволі проста: недалекість, посередність, політично-корупційні інтереси, хворобливі амбіції вітчизняних жижиталізаторів та їхніх посіпак. Адже ні для кого не секрет, що "Міша і його команда" жорстоко контролюють усе, де є слова "ІТ", "кібер", "інформаційний", "технології".

Але досі неясно чому Федоров досі не створив собі чорний хід прямо всередину ЗСУ — як він це зробив у МОУ. Думаю, це якось пов’язано з небажанням командування ЗСУ мати чужу руку у себе в дупі. Цілком робочою виглядає версія, що Мішані не вдається призначити командувачем кібервійськ умовну "катю", то він блокує весь процес, а-ля "не діставайся ж ти нікому!"

Читайте також: Чи варто довіряти додатку "Резерв+"?

Але менше з тим: пряма вказівка "створити кібервійська!" була чітко надана Верховним Головнокомандувачем ще у серпні 2021 року.

То чому попри прямий наказ Самого Головного Начальника – він не виконується? Що могли піти не так? Невже проєкт такого указу неможливо занести Верховному без погодження з цифровим кардиналом?

Тобто виходить, що нові роди сил ЗСУ продовжують створюватися в Україні – але до кібервійськ все ніяк не дійде.

При тому, що НАТО ще у 2016 році визнали кіберпростір "сферою військових операцій", нарівні з землею, морем та повітрям.

Німеччина офіційно створила кібервійська лише у цьому, 2024 році. Німеччина, яку вітчизняні фанати цифровізації називають найбільш архаїчною та нетехнологічною країною Європи. Де досі ходять паперові листи та немає "таких зручних"(С) додатків — хоча інституції працюють, персональні дані захищають, і місцевих це влаштовує. Ну, і перша економіка Європи, авжеж. А наша економіка, вся така цифровізована – остання. Така прикрість, шановне панство. І до повномасштабної агресії — теж була останньою, мда-с.

Читайте також: Як "Дію" перетворюють на цифрового шпигуна

Тобто світ рухається у темпі розвитку технологій, а в Україні поки що одні балачки: "неможливо переоцінити", "війну вИграють технології", "кіберпростір є новим полем бою", бла-бла-бла.

Але результати – ось вони, на табло. Триндіти та обіцяти у нас чиновники полюбляють, а от виконувати обіцяне – якось "не на часі". Просто цікаво, як вони відмазуються по цьому кейсу перед Найвеличнішим.

Цивілізований Світ вже давно зрозумів, що кожній країні потрібен спеціалізований цивільний орган з кібербезпеки, а також окремо — військовий.

Але таке враження, що в Україні поки що не зрозуміли, як на цьому красти гроші, точніше – у чию кишеню вони підуть, тому процес буксує.

Чи може просто "роль кібербезпеки дещо перебільшена"(С)? Добре, що воно не ляпнуло такого у 2019 про безпілотники, а то Сили безпілотних систем і досі б не були створені.

P. S. Згоден, що "тут і зараз" нам важливіші "безпілотні війська", ніж кібервійська. Але чи означає це, що кібервійська нам не потрібні? Якщо не потрібні – прямо так про це і скажіть. Мовляв, "ну помилився Найвеличніший, це в нього буває". А то їздять цілими делегаціями за кордон у теплі краї на "обмін досвідом" поплескати язиками про "важливість кібербезпеки", а кібервійськ як не було – так і немає.

Джерело

Публікується зі збереженням стилю автора

Про автора. Костянтин Корсун, експерт з кібербезпеки

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
Технології
Володимир Зеленський
ЗСУ
Війна з Росією
кібератаки
Військові новини
Читайте також:
28 червня, 2024 п'ятниця
"У Харкові справжня війна меж Тереховим і Синєгубовим": російські фейки за 28 червня
начальник штабу полку "Азов" капітан Богдан Кротевич
28 червня, 2024 п'ятниця
Начальник штабу "Азову" Кротевич отримав відповідь від ДБР на скаргу проти генерала Содоля
Допомога ВПО
28 червня, 2024 п'ятниця
Уже три тижні затримують виплати для внутрішніх переселенців, - голова Асоціації молодих ВПО України
Київ
+27°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.34
    Купівля 40.34
    Продаж 40.85
  • EUR
    Купівля 43.22
    Продаж 43.97
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
30 червня
10:01
Нігерія
У Нігерії внаслідок вибухів бомб загинули і постраждали 66 людей
10:00
День проголошення Акту відновлення Української Держави
30 червня - історична дата: проголошення Акту відновлення Української Держави
09:47
Франція
У Франції розпочався перший тур дострокових парламентських виборів: на що вплине ймовірна перемога ультраправих
09:12
окупанти в Криму
КамАз і три Урали: у Маріуполі партизани зафіксували евакуаційну колону техніки, забиту пораненими окупантами
08:59
Протести Ізраїль
В Ізраїлі відбувся антиурядовий мітинг із сутичками з поліцією
08:54
Ввечері 29 червня росіяни обстріляли Селидове на Донеччині й пошкодили шахту
08:34
безпілотник, дрон
Росіяни на ТОТ Луганщини набирають добровольців для боротьби з українськими БПЛА глибоко у тилу, - ОВА
08:30
Оновлено
На фото: Ракетоносій РФ "Буян-М"
У Чорному морі чергує 1 носій "калібрів", проте ракети на ньому відсутні
08:29
OPINION
Микола Княжицький
Перший молитовний зʼїзд КПРС (Комуністичної партії Радянського Союзу)
08:17
безпілотник
Росіяни скаржаться на атаку майже 40 безпілотників на 6 областей
08:17
ПА ОБСЄ ухвалила резолюцію з визнанням дій Росії геноцидом українського народу
08:08
OPINION
Микола Малуха
Щорічно через ухилення від податків держава втрачає 200-400 млрд грн
08:00
Анонс
Жорж Мікаутадзе, збірна Грузії, Євро-2024
Євро-2024: розклад матчів 30 червня
07:40
Очільник МЗС Ізраїлю Кац
У МЗС Ізраїлю відреагували на погрози Ірану щодо "війни на знищення"
07:22
Естонія
В Естонії висунули кандидата на посаду прем’єра замість Каллас
07:13
Інфографіка
втрати окупантів
Українські захисники за добу ліквідували 7 танків, 53 артсистеми і 1140 військових армії РФ
07:00
OPINION
Віталій Портников
Байден буде боротися
07:00
збірна Німеччини, Євро-2024
Євро-2024: результати усіх матчів 29 червня
00:20
Оновлено
Георгій Судаков, Україна - Бельгія, Євро-2024
Євро-2024: розклад і результати усіх матчів чемпіонату Європи з футболу
00:19
Оновлено
Расмус Гойлунн і Антоніо Рюдігер, збірна Данії, збірна Німеччини, Євро-2024
Німеччина перемогла Данію у матчі, який зупиняли через грозу
2024, субота
29 червня
23:43
Крим, Балаклава
Партизани знайшли російську ППО неподалік Сімферополя, - "Атеш"
22:28
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 29 червня: скільки коштують долар та євро
22:22
Чернігівська ТЕЦ
На Чернігівській ТЕЦ сталась пожежа. Деталі
22:15
Сербія
У Белграді нападник поранив з арбалету охоронця посольства Ізраїлю й був застрелений
21:57
Людмила Кіченок, Олена Остапенко
Українка Кіченок виграла парний турнір WTA у Великій Британії
21:55
Генерал-лейтенант ЗСУ Юрій Содоль та майор НГУ Богдан Кротевич
Заяву майора Кротевича на генерал-лейтенанта Содоля долучили до великої справи щодо прориву кордону на Харківщині: що це означає
21:53
Росія з КНДР
"Аналог "Артеку": Діти з РФ відпочиватимуть у КНДР
21:44
Ексклюзив
Віктор Орбан
"Хоче встигнути застрибнути в човен": Портников про ймовірний візит Орбана до Києва на наступному тижні
21:44
Оновлено
Вирва, що утворилася внаслідок ракетного удару по Вільнянську
Росіяни вдарили по центру міста Вільнянськ, що поряд із Запоріжжям: серед 7 загиблих та 23 травмованих є діти
21:41
Ємен, хусити
Путін попросив у Саудівської Аравії дозволу озброїти хуситів протикорабельними крилатими ракетами, - ЗМІ
21:13
Оновлено
Ракетний удар по дев'ятиповерхівці у Дніпрі 28 червня: пошукова операція триватиме й уночі
20:53
збірна Швейцарії, Євро-2024
Швейцарія перемогла Італію та стала першим чвертьфіналістом Євро-2024
20:47
В Україні вже 30 тис. км² деокупованих територій визнані безпечними від мінних загроз
20:35
Шахтар, Артем Бондаренко
"Шахтар" розгромив "Сараєво" у першому матчі після відпустки
20:13
Перші дебати Трампа й Байдена 2024 року
Відчуття катастрофи й заглиблення у рейтинги: Axios розповів про реакцію оточення Байдена на перші теледебати з Трампом
20:02
OPINION
Галина Пагутяк
Прорив
19:58
Ексклюзив
Кім Чен Ин та Путін
Путін міг їздити до Кім Чен Ина з двома цілями, - Портников
19:56
Вплинуло на 20 000 пасажирів: у Канаді через страйк скасували 150 авіарейсів
19:56
Оновлено
ЗСУ
Від початки доби на фронті відбулося 90 боєзіткнень: у Генштабі розповіли про найгарячіші напрямки
19:00
Емблема Генштабу ЗСУ
Генштаб ЗСУ зменшить інтенсивність повідомлень з передової
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV