Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Чому Зеленський усунув Олещука
OPINION

Чому Зеленський усунув Олещука

Віталій Портников Марина Клюєва
1 вересня, 2024 неділя
13:23
Погляд Віталій Портников

Рішення президента України Володимира Зеленського відправити у відставку командувача Повітряних сил ЗСУ, Миколу Олещука, викликало, як і слід було очікувати, суперечливу реакцію в українському суспільстві

Зміст

З одного боку, ця відставка відбулася відразу після того, як ми дізналися про трагедію із літаком F-16 і загибеллю льотчика, який пілотував цю важливу для оборони України машину. І, звичайно ж, зараз, принаймні західні медіа, пов'язують це рішення українського президента саме з цією аварією. З іншого боку, багато хто, звичайно ж, звертає увагу на полеміку тепер вже колишнього командувача із народною депутаткою України Мар’яною Безуглою, вважаючи, що реальною причиною для відставки міг бути саме цей конфлікт. І жорстка реакція тепер вже колишнього очільника Повітряних сил Збройних Сил України на висловлювання народної депутатки.

Але, як на мене, головним питанням будь-яких відставок у командуванні Збройних Сил України, є певна непрозорість того процесу, який ми спостерігаємо з часу, коли було ще усунуто з посади командувача Збройних Сил України генерала Валерія Залужного. Президент України, який є Верховним головнокомандувачем Збройними Силами України, і відповідає таким чином за стратегічні питання пов'язані з обороною країни від російської агресії, тоді чітко не пояснив суспільству, якими мотивами керувався, коли ухвалював рішення про відставку тепер вже колишнього очільника Збройних Сил України, що керував армією у найтяжчий період в історії української державності за всі ці десятиріччя. І звичайно ж, виникло багато питань, чи не є відставка Валерія Залужного, насамперед політичною відставкою, пов'язаною з тим, що президент України почав поступатися популярністю і довірою очільнику Збройних Сил.

Сам Володимир Зеленський, звичайно ж, не пояснював своє рішення такими мотивами, ба більше, він нагородив генерала відразу після його відставки, ми бачили обійми Зеленського і Залужного, а невдовзі, тепер вже колишній головнокомандувач ЗСУ був призначений послом України у Великій Британії. Хоча очевидно, що професійного військового в час, коли країна бореться за саме своє існування, потрібно використовувати не стільки у дипломатії, скільки у реальних військових справах. Хоча б у якості радника свого наступника, який тільки входив тоді у курс непростих справ, пов'язаних з обороною України від агресії, що продовжується.

Таким чином, якби президент України чітко пояснив реальні причини того, чому він ухвалив рішення про відставку головнокомандувача ЗСУ, у суспільства, хоча була можливість або погоджуватися, або не погоджуватися із тими міркуваннями, якими керувався верховний головнокомандувач, коли ухвалював рішення принципове для подальшого виживання української державності в умовах війни, яка може продовжуватися ще довгі й непрості роки.

Та ж сама ситуація виникає і коли ми говоримо про відставку командувача Повітряних сил. Якщо мова йде про катастрофу літака F-16, то, звичайно, це також мало бути озвучено. Але озвучено не за кілька днів після того, як Генеральний штаб Збройних Сил України підтвердив цю трагедію, а принаймні тоді, коли б відбулося кваліфіковане розслідування всіх тих причин, які призвели до цієї аварії та причетності до цих причин командування Повітряних сил Збройних Сил України.

Нам весь час здається, що суспільство має бути фактично усунуте від таких важливих справ, але насправді це не те. Сама ідея цивільного контролю над збройними силами будь-якої держави нікуди не зникає і в часи військових випробувань, тим більше коли мова йде саме про найбільш резонансні події. Звісно, певні питання можуть розглядатись у закритому режимі, однак в умовах парламентсько-президентської республіки, а я нагадаю, що це парламентсько-президентська республіка, функції президента якої достатньо обмежені Конституцією. Принаймні депутати Верховної Ради мали б бути ознайомлені із висновками компетентних комісій, яких ми так і не бачимо у публічному тлі. І самі вирішити, чи має очільник держави рацію, коли він усуває ту чи іншу людину з відповідальної посади, чи керується якимись ненадійними мотиваціями в ухваленні своїх рішень.

Читайте такожВрятували Україну від блекауту, розбили штаб Чорноморського флоту, ліквідували цінні борти та пункти управління ворога: Олещук підсумував три роки командування Повітряними силами

І це допомогло б президенту України та його оточенню виправляти абсолютно неуникненні помилки, які завжди виникають в час, коли країна постійно існує і, підкреслюю, ще існуватиме в кризовій ситуації. Однак цього всього не відбувається, і в мене є прекрасний приклад того ж самого Ізраїлю, який в такій кризовій ситуації існує довгі десятиріччя, і, можливо, і Україні доведеться виживати в довгі десятиріччя невблаганних криз. Але Ізраїль створює комісії, які займаються і діями військового командування під час найбільш важливих кризових подій, і діями політичного керівництва країни. І саме висновки цих комісій можуть призводити і до відставок керівників армії і спеціальних служб, і, звичайно, до закінчення політичних кар'єр тих, кого ще до засідання цих комісій вважали героями. А бувають ситуації, коли політики, які не є предметом розгляду цих комісій, самі йдуть у відставку, щоб взяти на себе відповідальність за дії власних військових.

Так, скажімо, зробила легендарна прем'єрка Ізраїлю Голда Меїр після знаменитої війни судного дня. І я вважаю, що саме це в принципі і відрізняє державного діяча від кон'юнктурника. Готовність взяти на себе відповідальність за ті чи інші помилки власної кадрової політики і заявити про свою відставку, щоб дати можливість керувати людям, які будуть цією кадровою політикою займатися на набагато більш професійному і серйозному рівні.

Звичайно, найголовніші кадрові питання будуть розглядатися вже після закінчення війни. Однак, якщо війна затягнеться, а це може бути так, і війна може продовжуватися довгі роки, то так чи інакше, кадрові зміни в Україні також є неуникненними. І це мають бути зміни не тільки у військовому, але і у політичному керівництві країни. Однак, знову-таки, для того, щоб ці зміни відбувалися в умовах, коли електорального рішення немає, ми маємо так чи інакше жити у суспільстві прозорому з погляду усвідомлення кризових викликів в будь-який момент. Тільки така ситуація дозволить суспільству зробити правильні висновки щодо доречності тих чи інших кадрових рішень президента України, коли мова йде про легендарні постаті і про людей, які очолюють Збройні Сили в часи виживання і боротьби України за своє майбутнє.

Джерело

Про автора. Віталій Портников, журналіст, лауреат Національної премії України ім. Шевченка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
Верховна Рада
Ізраїль
військові
Володимир Зеленський
ЗСУ
Війна з Росією
F-16
Військові новини
Віталій Портников
Колонка Віталія Портникова
Валерій Залужний
Мар'яна Безугла
Авіація
Читайте також:
Автор Ксенія Золотова
31 серпня, 2024 субота
У США оборонний підрядник передав конфіденційні технології Китаю, Росії та Ірану
Роман Безсмертний
Автор Ірена Моляр
31 серпня, 2024 субота
Щось відбувається, що поки що не можна оприлюднювати для загалу: Безсмертний про Курську операцію
Калінінград
Автор Влад Дідусь
30 серпня, 2024 п'ятниця
"Заклеїли рот скотчем та поставили на коліна": у Росії під арешт потрапила пара, яка заговорила українською мовою
Київ
+29°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.92
    Купівля 40.92
    Продаж 41.4
  • EUR
    Купівля 45.3
    Продаж 45.98
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
1 вересня
18:47
Огляд
дрон Skif
Можна роздивитись листочки рослин та камінці на дорозі: що таке український БпЛА СКІФ і як його використовують на війні
18:42
Російська ракета впала поблизу Биківнянських могил у Києві, ледь не знищивши частину польського військового цвинтаря
18:39
Інтерв’ю
Ядерний шантаж Путіна перестав працювати, над ним уже насміхаються в РФ, - Піонтковський
18:31
Авіаударом росіян по Часовому Яру знищено під'їзд 5-поверхівки: троє людей поранені
РФ завдала авіаудару по Сумах 1 вересня: є поранені
18:23
У Норвегії готуються прихистити дресованого кита імовірно з РФ, якого ЗМІ підозрювали у шпигунстві
У Норвегії знайшли мертвим кита Хвальдимира, якого підозрювали у шпигунстві на користь Росії
18:08
Оновлено
РФ атакувала Харків 1 вересня
Росіяни 1 вересня вдарили 10 ракетами по Харкову: у палаці спорту, ТРЦ та біля гідропарку поранено 44 людини, серед них 7 дітей
18:03
Митрополіт Онуфрій
Віряни та священники УПЦ МП написали Онуфрію листа з проханням вийти з РПЦ
17:54
Аналітика
навчання ЗСУ
Місія (не)здійсненна: чи можуть західні військові інструктори прибути в Україну. Пояснюємо
17:48
Німецькі політики Бйорн Гьокке та Сара Вагенкнехт
На сьогоднішніх виборах у східній Німеччині очікується перемога пропутінських ультраправих та ультралівих
17:35
Оновлено
"Верес" - "Лівий Берег" 1:3 (01.09.2024)
"Лівий берег" вирвав перемогу у "Вереса", "Динамо" перемогло "ЛНЗ Черкаси". Розклад і результати матчів 5-го туру УПЛ
17:23
Олімпіада-2024, Париж, Тріумфальна рака
Змагання з тріатлону на Паралімпіаді-2024 перенесли через погану якість води в Сені
17:12
Інтерв’ю
Джо Байден і Володимир Зеленський
Настрій нашого воєнно-політичного керівництва позитивний, чого давно не було, бо з’явилися нові аргументи, - Безсмертний
16:50
на фото: генерал-лейтенант Олександр Павлюк
Знищено майже 37 тисяч окупантів та понад 6 тисяч одиниць техніки: Павлюк назвав втрати росіян за серпень
16:22
Ексклюзив
путін, путлер
"У будь-яку іншу країну, яка ратифікувала Римський статут, Путін не поїде": політолог Рейтерович пояснив, чому диктатор РФ поїде саме в Монголію
15:59
обстріл Харкова
Українські розслідувачі: вдарити по Харкову 30 серпня наказав полковник Лобода з Воронежа
15:09
Інтерв’ю
на фото: Олександр Положинський
"Я ніколи не уявляв себе Рембо, та для мене було важливо взяти в руки зброю і захищати країну", - Олександр Положинський
15:08
сектор Гази
ООН розпочала вакцинацію дітей від поліомієліту в Газі в умовах бойових дій
15:08
США не вважають, що F-16 в Україні був збитий дружнім вогнем із Patriot, - NYT
15:02
Обстріл Курахового 1 вересня
Війська РФ з "ураганів" атакували будинки в Кураховому: 3 людей загинули, 9 постраждали
14:53
Шимон Головня, Польща
Україна має стати членом ЄС попри розбіжності щодо Волинської трагедії, - спікер польського сейму Головня
14:25
Пашинян заявив про заморозку участі Вірменії в ОДКБ на всіх рівнях
14:06
ЗСУ заявили, що Росія не дає евакуаційний коридор для жителів Курської області
14:05
лікар гінеколог аборт
Уряд Польщі ухвалив нові правила, які підтверджують легальність абортів
13:46
Окупанти здійснили артобстріл Нікопольщини: 2 постраждалих, пошкоджені газогін і ЛЕП
13:06
Оновлено
На Полтавщині підлітки зґвалтували на пляжі 12-річного хлопця: місцевих поліцейських відсторонено від розслідування
12:55
Оксана Зубковська
Паралімпіада 2024: Україна здобула "золото" у стрибках в довжину
12:52
У Словаччині через загрозу вибуху тимчасово закрили два аеропорти
12:49
Сирський
"Ситуація складна, але росіяни зазнають відчутних втрат": Сирський про становище на Покровському напрямку
12:17
літо
Сонячно і сухо всюди, окрім двох регіонів: прогноз погоди на 2 вересня від Наталки Діденко
12:09
вибух
Росіяни пошкодили цивільне підприємство у Люботині на Харківщині: троє людей поранені
11:59
обстріл Харківщини
За минулий тиждень РФ випустила по Україні 160 ракет, 780 КАБів і 400 дронів, - Зеленський
11:47
Оновлено
У Москві після атаки БПЛА палає НПЗ та ДРЕС, також горить електростанція у Тверській області
11:31
Fatman Scoop
Американський репер Fatman Scoop помер під час свого концерту, втративши свідомість на сцені
11:15
Оновлено
Росія вдарила по вантажних зерновозах на Сумщині
Росія вдарила по вантажних зерновозах на Сумщині: загинула людина, є поранені
11:06
Олександр Камишін
Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Камишін очолив Федерацію шахів України
10:30
За добу росіяни 20 разів обстріляли Донеччину: є загиблий, поранено 4 цивільних
10:18
Сектор Гази
У тунелях під сектором Гази знайшли тіла 6 ізраїльських заручників
10:17
Хорватія
Хорватія передала Україні роботизовану систему розмінування
09:51
Атака шахедів, ЗСУ
"Били по українському зерну": сили ППО за ніч ліквідували 8 з 11 ворожих "шахедів"
09:42
Камала Гарріс
Гарріс закликала Трампа залишати мікрофони постійно включеними під час дебатів
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV