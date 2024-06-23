Зрозуміло, що владні й провладні речники вправляються у славослівʼї. Ясно, що надходження допомоги під час затяжної війни означає, що Україна житиме. Особливо це відчуття рельєфне на тлі повідомлень з Росії про "рубль 200" - яскравий наслідок санкцій проти мосбіріжі.

Але нас цікавить не хвилина піару, а результат. Перемога України у війні на виснаження. І після видиху з полегшенням — час розуміти, що буде далі.

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А курс чітко намалювала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, представляючи черговий пакет допомоги від ЄС. "Гроші за реформи". Пакет реформ — від верховенства права до інститутів демократії — міститься в угоді про співпрацю в галузі безпеки зі США. Кожен транш і пакет коштів, отриманих з конфіскованих у Росії активів (і західним юристам ще треба буде придумати, як їх отримати) - надходитиме під умови змін в Україні для її відповідності стандартам демократії (верховенства права, свободи слова, боротьби з корупцією, політичних свобод, бізнес-клімату).

З новинної стрічки може скластись враження, що нас завалили "рибою" - великими грішми, "бо ми хороші". Це не так. Щоб потім не було розчарування, маємо зрозуміти: нам дали вудку. Цілий набір вудок, і підказали, як і де наловити рибу.

Це потребуватиме системної роботи. Всіх. Якщо влада цього не усвідомить, хороших новин надовго не вистачить.

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Про автора. Ростислав Павленко, український політик, політолог, політтехнолог, викладач. Народний депутат України IX скликання

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