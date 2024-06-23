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Війна з Росією: хроніка
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OPINION

Дали вудку, а не рибу

Ростислав Павленко
23 червня, 2024 неділя
08:00
Погляд Ростислав Павленко

Злива авансів і анонсів щодо західної допомоги Україні повернула багатьом українцям відчуття оптимізму. Особливо зважаючи на те, що останнім часом хороші новини нечасті

Зміст

Зрозуміло, що владні й провладні речники вправляються у славослівʼї. Ясно, що надходження допомоги під час затяжної війни означає, що Україна житиме. Особливо це відчуття рельєфне на тлі повідомлень з Росії про "рубль 200" - яскравий наслідок санкцій проти мосбіріжі.

Але нас цікавить не хвилина піару, а результат. Перемога України у війні на виснаження. І після видиху з полегшенням — час розуміти, що буде далі.

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А курс чітко намалювала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, представляючи черговий пакет допомоги від ЄС. "Гроші за реформи". Пакет реформ — від верховенства права до інститутів демократії — міститься в угоді про співпрацю в галузі безпеки зі США. Кожен транш і пакет коштів, отриманих з конфіскованих у Росії активів (і західним юристам ще треба буде придумати, як їх отримати) - надходитиме під умови змін в Україні для її відповідності стандартам демократії (верховенства права, свободи слова, боротьби з корупцією, політичних свобод, бізнес-клімату).

З новинної стрічки може скластись враження, що нас завалили "рибою" - великими грішми, "бо ми хороші". Це не так. Щоб потім не було розчарування, маємо зрозуміти: нам дали вудку. Цілий набір вудок, і підказали, як і де наловити рибу.

Це потребуватиме системної роботи. Всіх. Якщо влада цього не усвідомить, хороших новин надовго не вистачить.

Джерело

Про автора. Ростислав Павленко, український політик, політолог, політтехнолог, викладач. Народний депутат України IX скликання

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Економіка
Україна
санкції проти Росії
допомога Україні
Урсула фон дер Ляєн
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