Суть проблеми: щоб офіційно підтвердити факт перебування у шлюбі, необхідно отримати витяг з реєстру актів цивільного стану громадян. Цей витяг можна отримати або через "Дію" або безпосередньо в РАГСі.

Спочатку жінка вирішила через "Дію". Бо це ж зручно, швидко, без черг і бюрократії, без корупції. І коштує всього 73 гривні. Класно ж?

Але розрекламований державний "єдиний-у-Світі" додаток їй чомусь не допоміг: постійно видає помилки. Три дні намагалася, але так і не змогла.

Плюнула, поїхала в РАГС. День простояла у чергах, але марно: не вистачало якогось одного документа. Наступного дня приїхала вже з ним, і їй зробили той витяг. Але на місці не було керівника. Тому приїхала вона до РАГСу ще й на третій день. Нарешті отримала жаданий папірець. І заплатила за всі ці митарства 535 грн.

І таких людей було у тому ж РАГСі сила-силенна.

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Офігенний державний "бізнес": брати з громадян гроші за інформацію з державних же реєстрів.

Але нагадайте мені, чи не у цьому й полягала світла-прогресивна ідея "Дії" – щоб швидко-зручно, щоб без черг, щоб не втрачати свідомість у вс*атих держустановах із совковим ставленням до людей? "Виключити чиновника з процесу надання державних послуг", - кричали вони.

І ще нагадаю поточні гасла Дії.

“Держава, що допомагає, а не заважає”, "Онлайн-сервіс державних послуг, де все швидко, чітко й зрозуміло", "Держава має стати сервісом, а не лячним монстром", "Допомагати одним швидко отримувати послуги, а іншим — чесно виконувати свою роботу", - все це цитати з офіційного сайту "Дії".

От про "чесно" - це прямо про наш випадок: три дні жахіття у чергах, щоб заплатити 535 грн за один листочок з державної бази даних. За те, що держава про тебе знає, але іншим державним установам підтвердить лише за твої ж гроші й кількаденне приниження.

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Порівняйте ці гасла з реальністю – і спитайте себе: так, а для чого тоді прожект "Дія"? Питання із зірочкою: а скільки грошей було витрачено на нього за 5 років?

Точно не знаю, сподіваюся слідство потім з'ясує, але впевнений, що мова йде про мільярди гривень.

Щоби в результаті громадяни знов, як і 20-30 років тому плазували перед чиновниками та випрошували у них різні "довідки", а розкрадений великими крадівництвами бюджет наповнювався "додатковими надходженнями".

Але "Дія" мусить бути у вашому смартфоні, бо так зручніше.

Щоправда, не тобі, а таваріщу майору.

* Публікується зі збереженням стилю автора

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Про автора. Костянтин Корсун, експерт з кібербезпеки

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