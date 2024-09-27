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OPINION

ЄС завдяки Україні перетворюється з союзу правил на союз доль

Микола Княжицький
27 вересня, 2024 п'ятниця
09:22
Погляд

Польща — сусід, який надає приклад, простягає руку і часом в останній момент думає: а що мені за це буде? Зрештою, Україна теж поводить себе часом так, ніби нам винен цілий світ і усі мають бути до нас справедливими та співчутливими

Зміст

Ми продовжуємо мірятися порожніми амбіціями з західним сусідом, забуваючи, що нас знищують вже, а вони будуть наступні, якщо ми не встоїмо.

Тому потрібно розмовляти. Що ми й робимо з Мустафою Джемілєвим і Ахтемом Чийгозом. Ці розмови у Варшаві потрібні нам особливо після нібито заяв міністра Сікорського про Крим у Києві.

На закритій зустрічі з експертами він нібито сказав, що Крим потрібно передати під мандат ООН, щоб років через 20 провести там референдум.

Ці приписані Сікорському слова прозвучали у форматі чатем-хаус. Формат чатем-хаус — це принцип проведення дискусій, який гарантує конфіденційність. Учасники можуть вільно ділитися інформацією та ідеями, не розкриваючи, хто саме їх висловив.

І от через тиждень після такого обміну думками раптом зʼявляється у пресі інформація про таку заяву Сікорського.

Очевидно, це була явна провокація і злив, причини якого невідомі.

Але такі заяви потребують пояснень, за якими ми з представниками Меджлісу кримськотатарського народу виїхали до Варшави.

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Самого міністра Радослава Сікорського у Варшаві не було. Він був на Генеральній асамблеї ООН, де досить яскраво захищав Україну. Натомість ми зустрілися з його заступником, відомим дипломатом Мареком Правдою. Раніше він працював багато років директором представництва Європейської Комісії у Варшаві, послом Польщі у Швеції та Німеччині.

Правда запевнив нас, що Сікорський на закритому обговоренні лише коментував різні пропозиції для завершення війни, які звучать у світі. А позиція Польщі — незмінна: повна підтримка України й нашої територіальної цілісності.

Польща активно зараз формує "проукраїнський" блок у ЄС і НАТО, куди входять Швеція, Фінляндія, Латвія, Литва та Естонія. А інші країни ЄС теж усвідомлюють власну відповідальність за безпеку у Європі. ЄС перетворюється, за словами заступника Сікорського, з союзу правил на союз доль. І це завдяки Україні.

З Павелом Ковалем ми зустрілися в офісі премʼєр-міністра. Павел очолює міжнародну комісію Сейму і Раду з питань підтримки та відбудови України. Нам важливо було донести до польських колег, що доля Криму не може бути вирішена без участі корінного кримськотатарського народу і захисту його прав.

Джерело

Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

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Теги:
Новини
Світ
Україна
Польща
ЄС
Микола Княжицький
Крим
Мустафа Джемілєв
Ахтем Чийгоз
НАТО
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