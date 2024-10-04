Дійшли аж до Верховного суду, але програли. Тепер земля тут та релігійні споруди – власність громади.

Після того, як Росія напала на Україну у 2014 році парламент прийняв закон, який стосувався найменувань релігійних організацій, центри яких розташовані на території країни-агресора. Це сталося перед підписанням Томоса в Стамбулі, який мав унезалежнити українську церкву від Росії.

Усі релігійні громади, які мали центр впливу у ворожій державі (а таких – понад 11 тисяч), повинні були внести зміни до своїх назв та статутів і прямо написати про це. Українці мали усвідомлювати, в яку церкву вони ходять. Московські попи мали три місяці, щоб зробити документи відповідними до закону. Якщо вони цього не зробили – втрачали статус релігійної організації. Цим і керувався Верховний Суд. Головою колегії суддів, що прийняла це рішення, був суддя Іван Міщенко, який з початку повномасштабного вторгнення став зі зброєю на захист країни. Разом з ним в колегії були судді Інна Берднік та Віталій Зуєв.

Звісно, що такі зміни в законі дуже не подобалися проросійським депутатам попередньої каденції й вони звернулися до Конституційного Суду, але той їм у 2022 році відмовив.

З-поміж тих, хто спробував у Конституційному суді захистити попів був Юрій Бойко, який досі є Героєм України, підсудний Нестор Шуфрич, якого звинувачують у державній зраді. Також свій підпис поставив підсанкційний Вадим Новинський, який склав мандат і поїхав до Німеччини посилювати роботу Московського патріархату, Олександр Вілкул, брати Михайло та Дмитро Добкіни, та Володимир Литвин.

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Це вже не перше судове рішення Верховного Суду, що стосується Московського патріархату. Велика Палата Верховного Суду навесні визнала законне право про перехід релігійної громади від Московського патріархату до Православної церкви України.

А парламент до Дня незалежності цього року підтримав проєкт “Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій”. І тепер є механізм як протидіяти пропаганді, яку маскують під релігійну діяльність.

Народний депутат Микола Княжицький (ЄС) пише про те, що це один з двох законів, який Росія мріє скасувати, якщо переможе у США Трамп.

Знімок екрана з Facebook-сторінки нардепа Миколи Княжицького

Зараз московські попи поїхали за кордон і там готують бунти українців. Про це Ігор Соловей керівник Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки питання діяльності “агентів в рясах”, розповідає у проєкті "Мости України".

Саме тому діяльність московських попів, які є по суті однією з найбільших мереж ворожою агентури, потребує постійної уваги та для протидії такій діяльності мають бути розроблені серйозні політичні практики.

Спеціально для Еспресо

Про авторку. Ірина Федорів, журналістка та викладачка, лідерка громадської ініціативи "Голка"

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