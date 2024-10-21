Щоб війну змінив мир, руйнування — відбудова, а відчуття виснаження й вигорання замінило переживання перемоги.



Але як? Тільки через максимальну концентрацію та ефективне застосування всіх наявних в України й наших партнерів ресурсів: матеріальних, психологічних, організаційних. Людських. Кадрових.

Читайте також: План перемоги Зеленського схожий на надувну кулю

"50% українців позитивно ставляться до ініціативи зі створення уряду національної єдності як широкого об’єднання всіх патріотичних сил у парламенті й поза ним. Негативно ставляться лише 13%, а 33% мають нейтральне ставлення", - цитую пресреліз КМІС про їхнє опитування, проведене наприкінці вересня 2024 року.

І ще, з коментаря виконавчого директора Антона Грушецького: "Ситуація з урядом національної єдності є складнішою і демонструє значну залежність від формулювання запитання. Наприклад, у кінці 2023 року ми запитували про ставлення до такого уряду, але конкретизували, що він буде включати коаліцію "Слуги Народу", "ЄС", "Батьківщини" і "Голосу". У такій конструкції 37% ставилися позитивно і 19% – негативно[. За результатами поточного опитування ми бачимо, що коли мова не про окремі політичні сили, а про саме широке об’єднання різних патріотичних сил (зокрема, поза парламентом), тоді підтримка є значно вищою. У цьому контексті нагадаємо, що більшість українців підтримують критику влади, але хочуть, щоб це було в конструктивних межах. Тобто загалом серед українців є запит на єднання та підтримку згуртованості як важливого фактора оборони".

Ми не почули про уряд національної єдності в презентації президентом у Верховній Раді розрекламованого Плану перемоги. Йому думка поділитися владою і відповідальністю якось "не заходить" вже 2,5 року. Можливо тому, що сама ідея уряду національної єдності асоціюється з Порошенком. Але, як бачимо, інші його ідеї (Армія, Мова, Віра) вже "зайшли" і українському народу, і президенту Зеленському. Тож має "зайти" і уряд, і взагалі нова модель та система влади. Влади, "заточеної" на перемогу не на виборах (внутрішня боротьба), а над зовнішнім ворогом.

Джерело

Про автора. Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва, експерт із питань зовнішньої та внутрішньої політики України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів