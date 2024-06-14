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OPINION

Історія з "Текстами": Критики забули про Першу поправку до конституції США

Віктор Пушкар
14 червня, 2024 п'ятниця
10:06
Погляд Віктор Пушкар

Історія з наїздом американських політиків на "Тексти", як мінімум, трохи смердить

Зміст

"Тексти" зробили об'єктивне розслідування, де показано збіги риторики низки публічних осіб США із публічними особами РФ. Звинувачень не було, проголошенням когось ворогом теж. І далі? Персонажі, які знайшли себе в списку відтворювачів російських наративів, закликають перекрити "Текстам" кисень.

Не думав, що колись доведеться нагадувати американським консерваторам, а також примкнулим до них американським лібертаріанцям про свободу вираження поглядів. Перша Поправка. Але доводиться. Тобто публічним особам з вільних США можна повторювати кремлівське маячіння, а українським журналістам не можна констатувати факт: щодо України дехто звучить схоже на одіозних московитів. Тих самих, які спати не можуть від ненависті до вільного світу, включно із США.

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Чи нема в тому самоненавистництва і ототожнення з агресором? У них скоро в грубій формі попросять повернути московитам Аляску і Каліфорнію. А винні будуть українські журналісти...

І пропозиція оргвисновку: припинити фінансування "Текстів". Давно здогадуюсь, що грантування слугує інструментом створення клієнтели грантодавця. Початково ця функція, мабуть, була допоміжною. Але згодом стала основною. Тобто увійти до клієнтели це загалом може бути, якщо є спільне з патроном бачення мети діяльності. Я сам так іноді робив, і був принаймні частково вдоволений результатом. А якщо його нема, розходимось...

Джерело

Про автора. Віктор Пушкар, соціальний психолог

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Світ
Україна
цензура
журналісти
русскій мір
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