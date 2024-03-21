Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Одеський Дюк під парасолькою Макрона?
OPINION

Одеський Дюк під парасолькою Макрона?

Ігор Гулик
21 березня, 2024 четвер
20:02
Погляд Ігор Гулик

"На французькому телебаченні обговорюють ймовірність введення військ в Україну", "До Румунії прямує два полки французьких військових"

Такі та інші заголовки ворохоблять інформаційний простір, як кола на плесі тихого європейського ставка після каменя, який жбурнув у нього Емманюель Макрон.

Я не дивуюся від зигзагів паризьких політичних та довколаполітичних кіл після одного випадку. Під час президентської виборчої кампанії в Україні 2019 року сюди приїжджав тамтешній філософ Бернар-Анрі Леві. Він гаряче підтримував Порошенка, що, зрештою, робить і зараз. Однак після перемоги Зеленського Леві був одним з активних організаторів візиту нового президента України до Парижа…

Так і з Макроном. Можна лише подивляти метаморфозі господаря Єлисейського палацу, — причому, раптовій, неочікуваній і кардинальній. З чоловіка, який до останнього вірив, що з Путіна "будуть люди", що з кремлівським диктатором варто провести щиросердечні розмови, і він з людожера стане веганом, Макрон одного ранку став яструбом.

Його ідея запровадити в Україну військовий контингент з країн Європи не на жарт струсонула офіси та штаб-квартири Старого світу. І хай там як, — Макрон і досі не відмовився від неї, хоча, звісно, його риторика стала більш поміркованою та прагматичною.

Читайте також: Німецький канцлер піддався на тролінг Макрона

Але, як на мене, нічого дивного й не сталося. Французький лідер показав приклад того, як може діяти політик, не скований умовностями та зобов’язаннями перед перспективою майбутніх виборів. Це по-перше. Макрон вичерпав конституційний ліміт каденцій, тож він не живе 2027 роком, коли у Франції мають відбутися чергові президентські елекції.

Звідси й друга причина – політик, не обтяжений думами про вибори, дбає про слід в історії. І для Макрона акурат зійшлися зорі на глобальному видноколі. Він на рівні інстинкту відчув, що Європа, як ніколи, потребує лідерства, що вона без цього лідерства може стати або світовим загумінком, або – через агресивну путінську Росію, — повернутися до розколу часів холодної війни.

Американські вибори з усією непевністю результату, з перспективою повернення до влади аж ніяк не єврофіла Дональда Трампа, лише підігріли інтерес Макрона та його лідерські амбіції. Я вже й не згадуватиму про традиційну "нелюбов" французів до Америки, — але і вона тут також має значення.

Про поведінку європейських колег, зокрема німецького канцлера Олафа Шольца, — годі й говорити. Париж завжди бачив конкурентів у Берліні. І, хай там як, але амбітність фрау ексканцлерін Меркель будила на Єлисейських полях ревнощі та заздрість. Натомість Шольц, з його обережністю та навіть боягузством, з його осторогою перед "ескалацією" у конфлікті з Росією, з відчутним пропутінським лобі — що у бундестазі, що у бізнес-колах — схожий на конкурента, якому варто кинути виклик. І Макрон це зробив.

Звісно, хор незгодних з ідеєю француза в європейських столицях лунає щораз гучніше. Рівно ж як і зростає кількість тих, хто цілком прагматично розуміє, що "ховатись у будиночку", відкупившись від України грошима чи гуманітарною допомогою, довго не вийде. Тому рано чи пізно війна на Сході підштовхне навіть найобачливіших ретельніше й уважніше вивчити пропозицію Парижа, і ухвалювати якісь рішення. Тим паче, що Москва прозоро натякає на готовність не просто продовжувати криваву масакру в Україні, а й безпосередньо загрожувати європейським столицям.

Читайте також: Макрон може стати французьким Рейганом

З приводу останнього. Макрон, до слова, започаткував мейнстрим у дебатах напередодні виборів до Європейського парламенту. Питання безпеки, а отже війни в Україні, безсумнівно мають бути у "джентльменському наборі" тез тих, хто прагне вибороти мандат. Бо, звісно, Макрон самотужки не впорається, — йому потрібні однодумці й союзники, причому не тільки у Франції.

Звісно, для того, аби перший іноземний вояк ступив на українську землю, — я не маю на увазі інструкторів чи спецслужбістів, — зламається немало списів. Серед іншого, — й в українському парламенті, без згоди якого про жодну присутність чужинського  військового контингенту не може бути й мови. Бо того вимагає Конституція. А щодо Верховної Ради, — то наразі вона перебуває у кризі, вихід з якої ще слід шукати в умовах відсутності на те бажання та настроїв. Чи варто говорити, що у такому питанні обійдеться й без позиції президента, — та чи готовий Зеленський дозволити, аби хтось сторонній отримав свою порцію овацій на його полі?

Звісно, мають бути прораховані всі можливі ризики. І вони не обмежуються ймовірністю прямого зіткнення Росії та НАТО. Бо, до прикладу, якщо йдеться про упокорення Росії, то навряд чи Україну та союзників влаштує "корейський варіант". А саме його може спричинити запровадження іноземного контингенту. Нагадаю, що саме так і виникла сумнозвісна "38-ма паралель" на Корейському півострові.

Тому на французьку парасольку над одеським Дюком Рішельє навряд чи можна розраховувати найближчим часом. Яким би національним сентиментом не керувався Емманюель Макрон…

Спеціально для Еспресо

Про автораІгор Гулик – журналіст

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Відео
Новини
Світ
Україна
Франція
Європа
Війна з Росією
Емманюель Макрон
Військові новини
Читайте також:
Придністров'я
18 березня, 2024 понедiлок
"Навіть тамтешні військові РФ": генерал Маломуж пояснив, чому контингент у Придністров'ї не прагне воювати проти України
обстріл Сумщини
20 березня, 2024 середа
"Є кілька цілей": мер Конотопа пояснив, чому окупанти активніше атакують Сумщину
блокада кордону з Польщею
20 березня, 2024 середа
Загальний страйк фермерів у Польщі: міністр анонсував блокаду транзиту частини продукції з України
Київ
+8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.75
    Купівля 38.75
    Продаж 39.25
  • EUR
    Купівля 42.22
    Продаж 42.96
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
21 березня
21:23
Ексклюзив
прапори України та США
Вікно можливостей для України відкриється на початку квітня: нардеп Гончаренко про пакет допомоги від США
21:23
Прапор США
Допомога Україні: США пропонують країнам G7 випустити облігації на $50 млрд за рахунок заморожених активів РФ, - Bloomberg
21:10
Марк Рютте
Нідерланди цьогоріч виділять 2 млрд євро на військову допомогу Україні, - Рютте
20:54
Оновлено
Ілля Забрний та Едін Джеко (праворуч)
Боснія і Герцеговина - Україна: онлайн-трансляція гри плей-офф Євро-2024
20:52
Депутат Європарламенту Антоніо Лопез-Істуріз Вайт
Європа не має своєї об’єднаної армії, сьогодні її захищає Україна, - депутат Європарламенту на КБФ
20:51
Інтерв’ю
Ударам по нафтобазам у Росії радіти рано. Розмова з Артемом Куюном
20:47
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Нові дані про російські ракети Х-101: аналіз детонації бойових частин у Києві. Колонка Сергія Згурця
20:39
Британія слідом за США висловила сумнів у тому, що російські "кинджали" справді є гіперзвуковими ракетами
19:57
путін і орбан
Орбан єдиний з країн ЄС і НАТО привітав Путіна з перемогою на виборах
19:37
ЗСУ. Війна з Росією. Військові новини
За добу Сили оборони відбили 14 ворожих атак на Бахмутському напрямку, на фронті зафіксовано 67 боєзіткнень, - Генштаб
19:34
Руйнування Спасо-Преображенського кафедрального собору в Одесі
Одеса отримала від Італії €500 тис. на відбудову собору, пошкодженого ракетою РФ
19:22
Ексклюзив
Микола Княжицький
Україна має бути захищена від російського впливу у соціальних мережах: нардеп Княжицький про законопроєкт щодо регуляції роботи Telegram
19:03
На фото: мурал Бенксі у Лондоні
У Лондоні зіпсували мурал, створений Бенксі менш як тиждень тому
19:02
Міністерство фінансів
Україна підписала угоду з ЄС щодо співпраці в боротьбі із шахрайством, - Мінфін
19:01
Ємен, хусити
Хусити пообіцяли Китаю та РФ не атакувати їхні судна у Червоному морі, - Bloomberg
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 757-го дня війни: втрати російської армії під час рейду добровольців у Білгородську та Курську області РФ і посилення соцзахисту українських військових
18:38
Угорщина та Словаччина відмовились приєднатися до ініціативи Чехії щодо снарядів для України
18:19
Запоріжжя
Збирав дані про Сили оборони із "спостережного пункту" на дачі: викладача засудили до 9 років
18:15
На фото: Гра The Sims
Марго Роббі стала продюсеркою кіноадаптації гри The Sims
18:05
OPINION
Володимир Гевко
Екологічне приязне спілкування саме по собі є мистецтвом
17:53
САП
САП з 21 березня виходить з підпорядкування Офісу генпрокурора і стає окремою юрособою
17:51
РФ обстріляла Новогродівку на Донеччині: є загиблий і поранені
17:44
Китай
У США вважають, що Китай до 2027 року буде готовий до вторгнення на Тайвань
17:41
Ексклюзив
Maxar опублікувала знімки авіабази в Енгельсі
Якщо ми не дочекаємось супутникових знімків, значить дрон "Лютий" гарно попрацював, - Defense Express про атаку на Енгельс
17:36
Легіон "Свобода Росії"
Російські добровольці відзвітували про результати рейду на Білгородщину та Курщину
17:33
На фото: Олександр Ярема
"Наші продюсери перед ними прогиналися": актор Олександр Ярема розповів про співпрацю з росіянами в Україні 
17:33
Кая Каллас
Естонія закликала всі країни "Рамштайну" виділити 0,25% свого ВВП на військову допомогу Україні
17:14
космос технології Росія Білорусь США
Не ввімкнулись двигуни: на космодромі Байконур скасували запуск космічного корабля "Союз"
17:06
Оновлено
У Раді пропонують регулювати роботу Telegram в Україні: подробиці
16:59
Іван Федоров
Росіяни проводять примусову паспортизацію молоді: Федоров розповів про ситуацію на ТОТ після псевдовиборів президента РФ
16:56
Оновлено
РФ атакувала Миколаїв балістичною ракетою
РФ удень 21 березня атакувала Миколаїв: загинула людина
16:51
ГУР
Ціллю атаки РФ на Київ 21 березня було Головне управління розвідки, – ЗМІ
16:46
Віталій Портников
Ми маємо справу з незвичайною війною, це не просто територіальний конфлікт: Портников на Київському безпековому форумі
16:45
війна з Росією Сергій Шойгу зброя
У Росії заявили про запуск масового виробництва 3-тонних авіабомб ФАБ-3000
16:40
Олександр Сирський
Сирський – головнокомандувачу ЗС Франції: Вдалося стабілізувати обстановку на сході України
16:28
фейк
Київ нібито готує юнаків-партизанів, аби вони воювали з росіянами: у РФ вигадали новий фейк
16:19
Петер Сіярто
"Хотіли б розвивати співпрацю": Сіярто сказав, у яких сферах Угорщина прагне взаємодіяти з РФ
16:01
OPINION
Карл Волох
"Слуги" за зарплату ходити в парламент не наймалися
15:55
в'язниця
Вбив жінку і викинув валізу з її розчленованим тілом у канал: адвоката засудили до 15 років тюрми
15:54
Карл Негаммер
Австрія виступила проти закупівлі зброї для України коштами від заморожених активів РФ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV