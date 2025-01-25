Кожного тижня з валютних резервів країни витрачається понад 1 млрд дол. на підтримку гривні. За 2024 р. НБУ витратив на підтримку гривні 34,8 млрд дол. США (+22% проти 2023 року).

Розподіл попиту на іноземну валюту

Девальвація гривні у річному вимірі становить 11,4% (січень до січня). Однак, ні значні валютні інтервенції НБУ, ні девальвація гривні не спиняють валютного попиту.

Основну частину ажіотажного попиту на іноземну валюту формує населення. За 20 днів січня населення викупило понад 930 млн дол. США готівкової та безготівкової іноземної валюти (нетто), що становить 39% від усіх інтервенцій НБУ. У 2024 р. покупки валюти населенням склали 35% від валютних інтервенцій НБУ, у 2023 р. – 17%, а у 2022 р. – лише 4%. За 2024 р. населення наростило купівлю іноземної валюти в 3 рази порівняно з 2023 роком. Таким чином, можна констатувати, що валютний попит з боку населення збільшується з геометричною прогресією!

Читайте також: Про заощадження та можливості розвитку

Валютний попит в країні посилився, попри покращення фундаментальних макроекономічних факторів. За минулий рік торгове сальдо країни покращилося на 2,5 млрд дол., в результаті чого чиста купівля іноземної валюти бізнесом та банками навіть скоротилася (на 5%).

Це вказує на те, що основні чинники валютної дестабілізації слід шукати у неоптимальних параметрах політики валютного регулювання. На мою думку, ключовим чинником дестабілізації валютного ринку була політика валютної лібералізації НБУ. З жовтня 2023 р., запроваджено режим гнучкого курсоутворення, протягом 2024 р. були скасовані ряд обмежень на виведення капіталу з країни.

НБУ планував, що у 2024 р. додатковий відтік іноземної валюти, пов’язаний з лібералізацією, складе 4 млрд дол. США. Однак фактичні втрати виявилися щонайменше вдвічі більшими.

Читайте також: Про монетарну політику, зарплату та інфляцію

НБУ намагається дещо дезавуювати свою відповідальність за дестабілізацію валютного ринку. В опублікованому "Макроекономічному та монетарному огляді" від січня 2025 р. НБУ пояснює погіршення "валютної" ситуації виключно "значними бюджетними видатками" Уряду та "сезонними факторами". У огляді НБУ словосполучення "сезонні фактори" згадується 16 разів, а слово "бюджет" - 17 разів. Натомість в огляді НБУ немає жодного згадування про роль валютної лібералізації та гнучкого курсоутворення у підвищенні валютного попиту.