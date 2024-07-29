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OPINION

Проблеми з енергетикою: прислухаймося до німців

Святослав Павлюк
29 липня, 2024 понедiлок
16:02
Погляд Святослав Павлюк

Німецька енергетика у неділю, 28 липня, показувала цінові рекорди й натякала на шлях для України

Зміст

Вартість енергії на ринку від 10:30 до 17:30 була відʼємною — в середньому десь мінус 13 євроцентів, але в окремі моменти до мінус 65 євроцентів за кіловат-годину. Цікаво спостерігати, як виглядали обсяги закупівель при цих цінах — як вони зростали при падінні ціни й зупинялися при її рості.

За 6 місяців 2024 року, в Німеччині стало до ладу 9,3 гігавата сонячних станцій, до кінця року це перевищить обсяг всієї наявної потужності української енергетики.

Ці цінові стрибки є прямим наслідком диспропорції у розвитку генерівних і балансувальних та нагромаджувальних потужностей.

Графік стрибків вартості електроенергії у Німеччині

Фото: Facebook Святослава Павлюка

Так ото з цього приводу я що хотів сказати... Де-факто єдиним засобом проти високих цін на енергію є високі ціни на енергію. І засобом проти низьких цін на енергію є теж низькі ціни.

Саме цінові сигнали змушують споживачів і бізнес рухатися і шукати вихід з ситуації. Саме цінові сигнали запускають інвестиційні потоки. Саме цінові сигнали коригують виробництво і споживання та роблять систему стійкішою.

Такий рівень відʼємних цін є нішею для нового бізнесу й однозначно запустить бум накопичувальних технологій і потужностей, які вирівняють ці цінові стрибки.

Чим довше Україна буде адміністративно стримувати цінові сигнали для споживачів, тим меншою буде стійкість системи й тим з гіршої стартової позиції ми будемо починати.

Джерело

Про автора. Святослав Павлюк, виконавчий директор Асоціації "Енергоефективні міста України", експерт з питань енергоефективності, член Нестерівської групи

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Економіка
Україна
Німеччина
блекаут
Енергетика
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