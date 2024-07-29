Вартість енергії на ринку від 10:30 до 17:30 була відʼємною — в середньому десь мінус 13 євроцентів, але в окремі моменти до мінус 65 євроцентів за кіловат-годину. Цікаво спостерігати, як виглядали обсяги закупівель при цих цінах — як вони зростали при падінні ціни й зупинялися при її рості.

За 6 місяців 2024 року, в Німеччині стало до ладу 9,3 гігавата сонячних станцій, до кінця року це перевищить обсяг всієї наявної потужності української енергетики.

Ці цінові стрибки є прямим наслідком диспропорції у розвитку генерівних і балансувальних та нагромаджувальних потужностей.

Фото: Facebook Святослава Павлюка

Саме цінові сигнали змушують споживачів і бізнес рухатися і шукати вихід з ситуації. Саме цінові сигнали запускають інвестиційні потоки. Саме цінові сигнали коригують виробництво і споживання та роблять систему стійкішою.

Так ото з цього приводу я що хотів сказати...

Такий рівень відʼємних цін є нішею для нового бізнесу й однозначно запустить бум накопичувальних технологій і потужностей, які вирівняють ці цінові стрибки.

Чим довше Україна буде адміністративно стримувати цінові сигнали для споживачів, тим меншою буде стійкість системи й тим з гіршої стартової позиції ми будемо починати.

Джерело

Про автора. Святослав Павлюк, виконавчий директор Асоціації "Енергоефективні міста України", експерт з питань енергоефективності, член Нестерівської групи

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