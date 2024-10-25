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OPINION

Пшик на саміті БРІКС. Що там робив Гутерреш і до чого тут долар?

Марина Данилюк-Ярмолаєва
25 жовтня, 2024 п'ятниця
15:02
Погляд

Саміт БРІКС у Казані мав стати наміткою антизахідної коаліції, але ситуативні попутники дали зрозуміти Путіну, що то не їхня проблема

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БРІКС — абревіатура основних членів групи: Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки. Російський диктатор Володимир  Путін мав на меті розширити цей гурток і кинути виклик американському долару. За попереднім задумом, це могло б похитнути фінансову гегемонію США та оминати санкції. 

Путін прагнув показати світові про те, що Росія аж ніяк не ізольована і з ним можна мати справи. Тож те, що російські ресурси особливо шерять фото посмішок та спільного поїдання караваїв із генсеком ООН Антоніо Гутеррешем — аж ніяк не випадковість. 

Ці селфі з агресором тригернули багатьох українців, які шукають точку опори серед поважних західних інституцій, але не завжди її знаходять. Утім варто нагадати, що Гутерреш — представник першого покоління після Другої світової війни, яке породило на диво лякливих політиків і розкішних рок-музикантів. Португалець за походженням, він з раннього віку був активним прихильником лівих ідей та соціалізму — тому немає нічого дивного хворобливою захопленістю подібних персон більшовиками та кагебістами. 

Утім є версія, що Гутерреш поїхав робити реверанси до Путіна не з великої любові до Росії, а тому, що нинішня наша війна чудово підсвітила те, що ООН — мертва організація. І все це посіяло сумніви в багатьох урядів — чи варто все це фінансувати у такому вигляді надалі. Тому Гутерреш намагається прописатися як фігура в мирні договори на майбутнє і зберегти існування своєї структури надалі. 

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Низка важливих країн, на які поклав око Путін, знайшли причини не їхати. Ще задовго до початку саміту в Казані про свою неучасть у ньому повідомила Саудівська Аравія: наслідний принц цієї країни Мохаммед бін Салман замість себе послав міністра. Смисл ігнору зрозумілий — для чого саудитам псувати стосунки з Заходом, які суттєво покращились після того, коли Джо Байден улітку 2022 зустрівся з лідером. І хоча публічно згадав нашуміле убивство репортера The Washington Post Джамаля Хашоггі, проте дав зрозуміти, що їм дуже треба нафта. 

Далі — не так давно Саудівська Аравія натякнула, що може зняти обмеження на видобуток власної нафти. А це прямий виклик Росії. Бо її нафтові долари напряму впливають на агресивну політику кремля, його здатність фінансувати озброєння армії та гібридні спецоперації за кордоном. В тому числі й в Україні.

Не доїхав у Казань президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва. Його речники написали, що лідер невдало покупався у ванній, вдарився головою і тому йому не можна літати на далекі відстані за медичними показаннями. Але попри травму є ще одна причина  — Бразилія цінує стосунки із США. І дуже цінує долари, які є оборотом між цими двома країнами. 

Не доїхали до російського диктатора президенти Куби Мігель Діас-Канель Бермудес та Сербії Александр Вучич. 

"Причиною відсутності Бермудеса називають енергетичну кризу на Кубі, через яку жителі острова третій день не мають електрики. Президент Сербії заявив, що "йому було б дуже складно приїхати через різні речі, які Путіну добре відомі", - йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації. 

Скоріше за все, Куба теж любить долари, а Сербія не хоче псувати свої перспективи євроінтеграції. 

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Із серйозних фігур на заході був премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді. Але ніяких антизахідних заяв він не виголошував і був дуже ображений у формулюваннях щодо України. 

Після зустрічі й обіймів з російським диктатором Моді заявив про підтримку мирного врегулювання війни в Україні

"Щодо триваючого конфлікту між Росією та Україною: ми регулярно перебуваємо в контакті. Як я вже говорив раніше, ми вважаємо, що проблеми повинні вирішуватися мирними способами, і ми повністю підтримуємо якнайшвидше встановлення миру і стабільності", - заявив індійський премʼєр на зустрічі з Путіним.

Ця поїздка була потрібна Індії для гарних знижок на російську нафту. Але від тісних стосунків із США і доларів Моді точно не відмовиться. Тим паче Індія є природним ворогом Китаю — і міняти це на виклики нинішнього Путіна Заходу — дуже не розумно. 

З ближніх до нас країн — на БРІКС завітала Туреччина. І хоча вона нічого не підписала з Путіним — це сигнал дуже обережно ставитись до цього нашого сусіда і ніколи не покладатись на нього на 100%.

Назагал є відчуття, що Путін хотів продати Заходу той же медійний образ зі голим торсом на коні. Утім у тому, що Путін крутий, сумніваються навіть його ситуативні партнери, які торгують з Путіним, аби вдома нужденні громадяни мали свою піалу рису. 

Деградація Росії на своєму форумі була помітна навіть в деталях. Вони забули свій "русский язык", і навіть меню не могли написати без помилок. 

Засідання цього гуртка ображених на Захід — кожного через власні причини — не несе ніяких серйозних загроз Україні. Бо їх і не може бути до виборів у США, де достеменно невідомо, хто переможе — Трамп чи Гарріс. Тож чекають всі. Але поки єдиний цінний кандидат — долар — виграв зі значною різницею.

Спеціально для Еспресо

Про авторку: Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів. 

Теги:
Новини
Світ
Економіка
Росія
Китай
політика
ООН
Володимир Путін
курс долара
Індія
Антоніу Гутерреш
США
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