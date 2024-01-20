Інтелектуальна самоізоляція Банкової та керівництва "слуг" зумовлена тим, що до решти політиків і всіх без винятку експертів вони ставляться точнісінько так, як, за легендою, халіф Умар ібн аль-Хаттаб поставився до книжок Александрійської бібліотеки:

"Якщо вони думають так само, як Зеленський і його найближче оточення, то вони непотрібні, а якщо думають інакше, то вони шкідливі".

І це утворює замкнене коло, коли всі рішення, як у тому анекдоті, монополізовано "для вузького кола обмежених осіб".

"Їм і так важко, а тут ще ви зі своїми розумними порадами!".

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Залишається одне - виставляти їм "червоні прапорці", формуючи відповідним чином громадську думку.

Адже, на відміну від експертів і політичних опонентів, до соціології вони звикли дослухатися.

Хоча інколи це також не панацея, як-от коли доводиться ухвалювати свідомо непопулярні рішення, що для популістів рівнозначно інтелектуальному самогубству.

Але кращого рецепту впливу я наразі не бачу.

Джерело

Про автора. Олексій Панич, філософ, член Українського центру Міжнародного ПЕН-клубу, блогер.

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