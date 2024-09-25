СЗЧ: Навіщо робити це публічно?
Зараз у соцмережах іде жвава дискусія щодо СЗЧ (самовільного залишення частини) одним з військовослужбовців
Я не хочу обговорювати особистість та обставини які його змусили вчинити СЗЧ, бо не знайомий.
Тим більше я знав різні причини СЗЧ. Був знайомий з цілим взводом, який, аби не здійснювати переміщення з бойових в іншу бригаду, пішов в СЗЧ аби залишатися колективом, фізично залишаючись на бойових. Знав одного хлопця, який пішов в СЗЧ, бо в нього помер батько і він просто на емоціях поїхав на похорон. Ще одного знав хлопця в "СЗЧ", якого записали в СЗЧ, а він насправді вночі переплутав дорогу, проїхав позиції суміжників на МТЛБ евака, підірвався з екіпажем на міні й добу конав в 100 метрах без води та рації, під камеру безпілотника, що намагався йому передати воду та радейку. Різні бувають СЗЧ.
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Знав СЗЧ, коли людина мала погрози та конфлікти в частині, а тому приймала рішення піти в СЗЧ, був випадок коли мати поїхала до хворої дитини з інвалідністю, яку залишила на бабусю. Були випадки, коли нормальний хлопець відверто заявив: я змушений піти в СЗЧ, за пару днів повернусь, бо в родині біда і повернувся.
СЗЧ були й у 2014 році та всі подальші роки.
СЗЧ є в усіх арміях світу.
Господи, та якщо так розбирати, то в нас іноді й вище командування буває в СЗЧ, коли раптом зі Штабу зривається на проблемну ділянку фронту, не встигнувши оформити документи, бо немає часу.
У нас іноді цілі бригади бувають в СЗЧ, бо їх переміщують, але не включають в сили та засоби.
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А от випадків публічного СЗЧ, коли це виноситься, як досягнення, ще не було. От це бл*дство.
Я не хочу моралізувати, повчати, робити оцінку. Я хочу констатувати факт. З більшості СЗЧ можна повернутися навіть без догани та адміністративного покарання. Держава дає таку можливість. Дехто це навіть робить через ТЦК, розумніші - через побратимів. Іноді навіть створюють умови для переходу в іншу військову частину. СЗЧ — це погано, це незручно, це створює багато проблем для підрозділу та напевно й особистих, але це не остаточний крок до тюрми.
Усе можна вирішити й зберегти при цьому власну гідність та повагу.
Про автора. Мирослав Гай, актор, волонтер, воїн ЗСУ, керівник благодійної організації "Фонд "Мир та Ко".
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