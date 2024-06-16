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OPINION

У сьогоднішній політиці таких людей, як Яцек Куронь, мало

Микола Княжицький
16 червня, 2024 неділя
07:00
Погляд Микола Княжицький

Мої тези для дискусії на Меморіальному вечорі памʼяті Яцека Куроня у 20-ту річницю його смерті

Зміст

Нагадування про Яцека Куроня у 20-ту річницю Його смерті, на одинадцятому році кровопролитної війни Росії проти України – це відчуття втрати світу, пришестя в якого він глибоко вірив. Світу свободи, демократії, прав людини, верховенства права, членства в НАТО та Європейському Союзі. 

Яцек Куронь, https://zbruc.eu

Він сформулював польський варіант мирного спротиву тоталітарним режимам, проголосивши гасло будування власних комітетів, а не знищення комітетів комуністичної партії. Він був чільним представником покоління шістдесятників, яке змінило наші народи і ввесь світ. 
Особисто Яцек – як його всі називали – досягнув приголомшливого успіху – комітети великого руху "Солідарності" виявилися набагато сильнішими за комітети комуністичної партії. І стали натхненням для визвольних рухів всіх націй Центрально-Східної Європи. 

Основою філософії Куроня та діяльності була гідність кожної людини, особливо тих, хто потребує допомоги і підтримки. Він був людиною політичної лівиці, і при цьому "невіруючим християнином", як він сам про себе говорив. Свою діяльність міряв кількістю слідів добра, яке залишає серед людей. 

В сьогоднішній політиці таких людей мало, однак нас має надихати приклад мільйонів поляків та інших європейців, які після 24 лютого 2024 року прийняли мільйони українських біженців до своїх домівок, переважна більшість з яких це жінки, діти і люди старшого віку.    
Вони на ділі продемонстрували, чим є європейські цінності та гідність природжена кожній людині. Саме в цьому і були дух та традиція польської "Солідарності", провідним діячем якої був Яцек. А по суті, як про це пишуть історики, автором її ідейного фундаменту і принципів організації.    

Для багатьох з нас повалення комуністичної системи й розвал СРСР дорівнював омріяному "поверненню до Європи", частиною якої ми себе вважали, попри на Залізну завісу, що розділила Старий континент на дві частини. Це для нас, українців "до Збруча", бо для тих, хто "за Збручем" завісу повісили ще на початку 20-их років минулого століття. 

Поляки використали вікно історичних можливостей і повернулися до Європи, ставши частиною політичного Заходу у 1997 році з приєднанням до Північноатлантичного Альянсу. Завершенням цього процесу стало набуття членства в ЄС у 2004 році. 

Україні менше пощастило, бо замість пройти через це саме вікно, наші політики вирішили плекати ілюзію "багатовекторності", що дорівнювало поступовому поглинанню Росією, яка знову захотіла стати імперією. Сьогодні за цю безвідповідальність, а то й зраду, платимо найвищу ціну життя найкращих дочок і синів українського народу, руїною міст і сіл, стражданням мільйонів українських жінок, дітей і людей похилого віку. 
Сподіваємося, що Польща підтримає нас на шляху, який має розпочатися 25 червня, коли члени Європейської ради апробують переговорну рамку для старту процесу інтеграції України з ЄС. Така підтримка і сприяння будуть частиною політичного заповіту Яцека Куроня.   

Яцек вірив у силу мирного протесту і мирний шлях повалення комунізму. Але у хвилину великої спроби, яким була атака радянського ОМОН-у на телевізійну станцію у Вільнюсі в січні 1991 року він приєднався до лав захисників і плечем до плеча стояв з литовськими братами – як називав захисників незалежності Литви. Свідомий, що розправа з ними може бути особливо кривавою з боку московського режиму. 

Він поділяв мужність і самопожертву українців у боротьбі за свободу та державну незалежність. Він говорив, що в цій боротьбі українці пролили багато крові – своєї, але й чужої. Тому він так наполегливо працював над польсько-українським примиренням. 

Сьогоднішня російсько-українська війна продемонструвала, що ми зробили правильні уроки з історії. Всупереч прогнозам усіх розвідок світу, України вистояла після 24 лютого. Ми зберегли державу і націю, наші Збройні сили довершили дива, яке увійде в історію всіх воєн і всіх часів. 
Ми знищуємо ворога на полі бою, дотримуючись усіх законів ведення війни, які описані в міжнародному праві. І тому нас підтримують демократичні держави та нації.             

Довідково: Яцек Куронь –  інтелектуал, авторитетний суспільно-політичний діяч Польщі, учасник демократичної опозиції, співзасновник "Солідарності". Народився 1934 року у Львові, помер  17 червня 2004 року у Варшаві. 

Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

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Теги:
Новини
Суспільство
Культура
Польща
Микола Княжицький
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