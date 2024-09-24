Українська дипломатія: хто з послів "на вихід"?

Сподіваюсь, що з приходом нового міністра МЗС Андрія Сибіги ці процеси нарешті не просто активізуються, але й стануть більш зрозумілими, прозорими, швидкими й інституційними (з поверненням до складання іспитів з іноземної мови, наприклад).

Так от. На Банковій уже є список послів, які скоро можуть утратити свої дипломатичні посади. Ними не задоволені ні в ОП, ні в МЗС. Причини різні. Але основна претензія — їхня неефективність.

Наприклад, не задоволені нашим послом у Словенії — колишнім міністром оборони Андрієм Тараном. Але логічним є питання: а хіба це призначення від самого початку не було провальним? Хотіли ж експериментів...

З політичних призначенців Таран не один такий. Є питання і з декількома іншими кандидатурами.

За моєю інформацією, планує до України повернутися і нинішній посол України в Китаї — Павло Рябікін. Там особисте питання. Але заміна йому не визначена. І поки ніхто й не оголошує кандидатів… бо їх нема.

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Починають думати й над тим, чи правильно, що відправили Андрія Мельника з Німеччини в Бразилію, на фоні того, що (як вважають в ОП) нинішній посол Олексій Макєєв поводиться з німцями надто дипломатично і м'яко.

На посаду посла в Польщі поки що не доїхав Василь Боднар, а на його місце в Туреччині — Петро Бешта.

Досі не зрозуміло, що там за спецперевірка відбувається по Олексію Данилову, екссекретарю РНБОУ, якого президент анонсував як посла в Молдові і який туди так і не доїхав. Різні джерела кажуть, що не дуже він туди й хоче.

Але навіть без урахування цих країн, залишається ще понад 15 українських диппредставництв, де призначенням послів і не пахне. Піар-проєкт з конкурсом від МЗС провалився і вже визнаний як неактуальний. Також не призначені посли в Африку — там планували відкрити шість нових посольств. Років два планували.

Взагалі, останній "зліт" послів, який відбувся у серпні, на Банковій сприйняли, скажімо так, без особливого ентузіазму (в попередній рік деякі посли взагалі спали на зустрічі з президентом). Тому кому були потрібні ті три дні "гульні" в Києві та регіонах (останній великий івент відставленого Дмитра Кулеби), в ОП не зрозуміли. А тому сподіваються, що Сибіга виявиться більш ефективним менеджером, ніж Кулеба.

Поки що якось так.

Як кажуть, будемо слідкувати за руками.

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Про автора. Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики, керівник інформаційного агентства Главком

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