У чому нас намагаються переконати автори ідеї влади про "неминучість підвищення податків", насамперед Данило Гетманцев?

У тому, що для фінансування Сил Оборони необхідно забирати більше коштів.

Але при цьому замовчують, що проблеми, які виникнуть у разі підвищення податків, стануть причиною інших економічних втрат, зокрема:

зниження прибутку підприємств, що може призвести до скорочення інвестицій в розширення виробництва, модернізацію та інновації. Це, своєю чергою, може сповільнити економічне зростання та зменшити конкурентоспроможність українського бізнесу на світовому ринку.

збільшення цін на товари та послуги, що зменшить попит на них та погіршить рівень життя населення. Це може призвести до зменшення споживчих витрат, що негативно вплине на економічний розвиток країни.

скорочення робочих місць через зменшення прибутковості підприємств, збільшення цін та зниження попиту. Це посилить соціальну напругу та збільшить кількість безробітних.

підвищення податків може відлякати іноземних інвесторів, які бачать ризики для свого бізнесу в Україні. Це може зменшити приплив іноземних інвестицій, що є важливим джерелом фінансування для економічного розвитку.

збільшення тіньової економіки, оскільки підприємства будуть шукати шляхи ухилення від сплати податків. Це зменшить надходження до бюджету та послабить контроль держави над економікою.

Читайте також: Скиглення "не говоріть про корупцію" нічого, окрім огиди, не викликають

Зрозуміло, що війна потребує величезних ресурсів. Однак запропоноване владою підвищення податків не є ефективним та справедливим рішенням.

По-перше, соціологічні опитування чітко демонструють, що корупція є однією з найсерйозніших проблем в Україні. Це означає, що підвищення податків без ефективної боротьби з корупцією призведе до ще більшого розкрадання державних коштів, а не до їх ефективного використання для потреб оборони.

По-друге, експерти наголошують на необхідності оптимізації державних витрат. Замість того щоб підвищувати податки, уряд повинен переглянути свою політику, скоротити непотрібні витрати та ефективно управляти державними ресурсами. Окремої уваги потребує перегляд програм підтримки бізнесу, які фактично є лобізмом, скоротити невійськові видатки, оптимізувати соціальні виплати та переглянути пільги.

По-третє, експерти також пропонують альтернативні джерела фінансування, такі як використання заморожених російських активів. Це дозволить зменшити бюджетну діру та зменшити тиск на український бізнес.

Читайте також: Корупція та нові обличчя

Український бізнес потребує підтримки, а не додаткового тиску. Тому необхідний альтернативний шлях:

1. Ефективна боротьба з корупцією.

Забезпечення прозорості та ефективності державних закупівель, взаємодія антикорупційних органів із громадянським суспільством, журналістами-розслідувачами та покарання за корупційні злочини.

2. Оптимізація державних витрат.

Скорочення непотрібних витрат, ефективне управління державними ресурсами та оптимізація соціальних виплат.

3. Забезпечення справедливого розподілу податкового тягаря між різними групами населення.

Завдяки перегляду пільг і ставок податків без їх радикального підвищення.

4. Підтримка українського бізнесу.

Спрощення регуляторних процедур та заборона на перевірки, арешти та зупинення бізнесів.

Такі дії дозволили б спрямувати до бюджету десятки мільярдів гривень, і підвищити довіру в інвесторів, які можуть вкласти сотні мільярдів.

Але такі результати потребують принципово іншого підходу — на відміну від сповідуваного нинішньою владою.

Бо вона ментально застрягла між "косплеєм" радянщини та азаровщини: будують диктатуру, сподіваються стягнути на це кошти з економіки — і дивуються, чому нічого до пуття не виходить.

Джерело

Про автора. Ростислав Павленко, український політик, політолог, політтехнолог, викладач. Народний депутат України IX скликання

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.