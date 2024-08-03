Поки активна українська громада обговорює перебіг виборчої кампанії в США, успіхи повстанців-туарегів в Малі та церемонію відкриття Олімпіади в Парижі, влада готує масштабне підвищення податків для народу. На жаль, суспільна дискусія на цю тему відсутня як така.

Тож пропоную допомогти владцям у справі належного та своєчасного фінансування наших військових та ЗСУ у 2024 році.

З огляду на правовий режим воєнного стану і конституційні приписи соціальної держави та бюджетної справедливості необхідно:

Обмежити граничну межу заробітних плат та премій для всієї системи державної та місцевої влади, починаючи від членів Наглядових рад до помічників депутатів ВР та чиновників місцевих ОТГ (для прикладу, ВР збільшила фонд заробітної плати для помічників депутатів до 133 тисяч гривень на місяць, при тому що середньостатистичний депутат має не більше 2 помічників). Ліквідувати державне фінансування політичних партій (нагадую, що лише у 2024 році воно складає 840 мільйонів). Передбачити виплати пенсій для всіх категорій пенсіонерів у сумі, що не перевищує максимальну пенсію у 23 тисячі гривні (нагадую, що середня пенсія суддів нині складає більш як 100 тисяч гривень). Скасувати рішення про збільшення заробітних плат податківцям, на яке нині заплановано більш як мільярд гривень до кінця року. Скасувати фінансування із бюджету владних ЗМІ та інших піар-заходів влади (для прикладу, лише в Києві для чиновницьких ЗМІ передбачено понад 200 мільйонів гривень у 2024 році). Зупинити бюджетні видатки на так звані фонди та помічників депутатів місцевих рад (нагадую, що лише одна Київрада запланувала витратити майже мільярд гривень на зарплати 240 помічників та фонди 120 депутатів; оптимізувати чисельність управлінської вертикалі, яка фінансується з державного та місцевого бюджетів. Для прикладу, визначити максимальну чисельність заступників керівників організацій та установ бюджетної сфери не більше як 3 особи. Для розуміння проблеми: в МОНі 9 заступників міністра, в Кличка - 13 заступників, в КНУ - 9 проректорів тощо). Запровадити мораторій на тендерні закупівлі для проведення не пріоритетних на час війни робіт (будівництво і реконструкція стадіонів, закупівля техніки та авто, перекладання бордюрів та плитки). Зупинити "чемпіонат світу" з поїздок у закордонні відрядження посадовців для "обміну досвідом та залученню інвестицій" та "чемпіонат України" з проведення пафосних владних форумів, конференцій і презентацій за бюджетні кошти. І, звичайно, дуже хотілося б побачити новий самостійний, професійний та патріотичний уряд із реальною програмою діяльності, замість нинішнього уряду тимчасових та ніяких міністрів при Офісі президента.

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Про автора. Микола Томенко, український політик та громадський діяч

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