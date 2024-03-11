За що в Росії заборонили Гаррі Поттера?
Мордор дуже непослідовний у своїх вподобаннях
Ось список книг, заборонених до поповнення фондів у московських бібліотеках.
І що ми бачимо?
Ну добре: Оруелл. Тут ясно. Бо хтось допитливий прочитає і зрозуміє — там все про сьогоднішню Москву.
Ну, ясно про Войновича. З його "Москва 2042" можна провести аналогії. І там Путін бачить себе героєм (якщо, звичайно, читав).
Ну, добре, харизматичний, старий добрий вічний дисидент Михайло Веллер.
Цей усім владам був незручним і показував дулі.
Ну, ясно з Віктором Суворовим (він же Резун). Тут начитаєшся "Лєдоколов" і коню ясно стає, що агресивність імперії — то її суть.
Ну, з натяжкою ще можна скасувати Акуніна (у нульових сильно я ним зачитувався). Хоча більшість його історично-детективних романів ніяк не посилюють ненависть до режиму. Тут більше особиста неприязнь когось із цензорів.
І особисте до Латиніної чи Невзорова. Просто через те, що виписалися із рускіх.
З дуже великою натяжкою можна списати — покійного Едуарда Лімонова, який в кінці життя став нацболом і дратував владу.
Хоча його рання творчість — це просто лютий антирадянський треш, але ж у кінці життя харківський чувак з прізвищем Савенко став більшим і шовіністичнішим рускім, ніж 99% рускіх.
Але за що Свєтлану Алексєєвіч? Просто за пацифізм? Але ж забанити в бібліотеках нобелівську лауреатку — моветон.
А до того ж вона сама кругом клянеться "в любві к рускай культурє". За чьто?
А Євген Гришковець весь із сєбя рускій-рускій. Про "кримнаш" співав всю дорогу. За чьто?
А Стівена Кінга за що? Поясніть? Я, здається, перечитав його всього і не помітив і краплинки наїзду на рускій мір. А бідну Джоанн Роулінг і Гаррі Поттера навіщо викидати?
Висновок: Мордор пускає під ніж і тих, кого ідеологічно ненавидить і випадкових авторів.
"Лєс рубят - щєпкі лєтят". Все, як вчив таваріщ Сталін.
Забороняти й палити книги — це звичайно ж не класичний фашизм?
- А какая тут связь? - спитає якийсь дядя Вова із Тамбова.
Який усіх перерахованих авторів не читав.
Але засуджує.
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