Погрожував вбивством судді у Facebook: у Києві чоловік отримав рік позбавлення волі

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.



Встановлено, що у вересні 2021 року суддя Деснянського районного суду міста Києва винесла рішення в цивільній справі про стягнення грошових коштів з 51-річного киянина за позовом Київського міського центру зайнятості.



"Бувши не згодним із рішенням судді та бажаючи їй помститися, чоловік надіслав у приватні повідомлення офіційної сторінки Деснянського районного суду міста Києва в соціальній мережі Facebook повідомлення, які містили погрози вбивством зазначеній судді", - йдеться у повідомленні.



Під час обшуку житла чоловіка була виявлена техніка, з якої він відправляв повідомлення з погрозами.



Зазначається, що в суді обвинувачений свою вину визнав повністю та щиро розкаявся.



Його визнано винним у скоєному та призначено покарання у вигляді 1 року позбавлення волі із застосуванням ст. 75 КК України, встановлено іспитовий строк 1 рік.

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