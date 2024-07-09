Боголюбов та політична гільйотина Зеленського

Свій прихід до влади у 2019 році Володимир Зеленський також називав "деякою мірою електоральною революцією". І тепер під його політичну гільйотину один за одним потрапляють його колишні соратники. Останній приклад — Геннадій Боголюбов.

Особливий пасажир поїзда "Київ - Хелм"

Сьогодні Офіс Генпрокурора повідомив про підозру українському бізнесмену, який нібито незаконно заволодів паспортом іншої особи та ще 24 червня виїхав за кордон.

У погано прихованому зображенні, яке поширила Генпрокуратура, легко можна було вгадати обличчя Геннадія Боголюбова, колишнього співвласника ПриватБанку та бізнес-партнера олігарха Ігоря Коломойського.

Сам Коломойський перебуває у слідчому ізоляторі СБУ вже понад дев'ять місяців, з 2 вересня минулого року.

Напередодні цієї заяви пресслужба пана Боголюбова надіслала Еспресо та іншим виданням повідомлення, що "Геннадій виїхав з країни як громадянин України із дотриманням всіх норм та законів. Правила перетину кордону в умовах воєнного стану дозволяють виїжджати чоловікам віком старше 60 років, а також тим, хто утримує троє і більше неповнолітніх дітей. Бізнесмен має всі законні підстави для перетину кордону: вік 62 роки, 7 дітей, 5 з яких — неповнолітні".

Також у пресслужбі зазначили відсутність будь-яких судових обмежень, які б забороняли перетинати кордон Геннадію Боголюбову. Прикордонні служби України та Польщі не мали підстав не пропустити Боголюбова і цього разу, бо він не порушив чинне законодавство, виїхавши з України потягом "Київ - Хелм".

Влада була розлючена. Силовики підіймали записи камер відеоспостереження у поїздах, допитували провідників та прикордонників. "Таке враження, що провідники мають знати в обличчя всіх олігархів", - сказала Еспресо людина, знайома з ситуацією.

Співробітники Державного бюро розслідувань навіть затримали прикордонника, який нібито допомагав Геннадію Боголюбову виїхати. Суд обрав прикордоннику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 25 млн грн.

Видання ZN.ua із посиланням на власні джерела повідомляє, що Боголюбов планує просити політичний притулок у Великій Британії та готовий розказати про пропозицію дати хабар у розмірі 100 млн доларів в обмін на "не відкриття" кримінальних проваджень проти нього в Україні. Чи є в Боголюбова докази — невідомо.

Політичний зоопарк Зеленського

Відкрите переслідування Боголюбова вочевидь ставить точку у дискусії, чи ховають його партнера Коломойського у слідчому ізоляторі СБУ від американської Феміди, чи не іграшкове це затримання. Не іграшкове. Як виявилося, електоральна революція також поїдає своїх дітей.

Хто стоїть за цими тектонічними та знаковими для української олігархічної політики процесами, окрім самого Володимира Зеленського? В офісах чинних та колишніх представників групи “Приват” у цьому контексті звучить одне ім'я: Тимур Міндіч, колишній наречений доньки Коломойського та його бізнес-партнер. За віком Міндіч скоріше з покоління Зеленського, а не Коломойського.

Ігор Валерійович навіть казав у інтерв'ю УП, що саме Міндіч познайомив його із Зеленським, але ніколи не представляв його інтереси. На запитання журналіста він розсміявся та відповів запитанням: "[Хіба] я б довірив колишньому, тому, що не стався, нареченому моєї доньки бути моїм представником?"

Про ставлення у владі до Коломойського ще рік тому писало видання NV.ua у статті з красномовною назвою: "Наш домашній олігарх. Як Володимир Зеленський відправляє Ігоря Коломойського на пенсію, а той ніяк туди не дійде". У тексті є анонімна цитата наближеного до Зеленського топпредставника парламенту, який називає Коломойського "нашою домашньою твариною, нашим домашнім олігархом".

За кілька місяців після виходу цієї статті владі вдалося запроторити Коломойського за ґрати. Своєрідний політичний зоопарк Зеленського мав поповнитися ще й Боголюбовим, але той вчасно купив квиток на поїзд.

Що залишається від колись впливової бізнес-групи "Приват"?

Влада вже перебрала контроль над часткою бізнесменів в Укрнафті, отримала контроль над телеканалом “1+1”, коли створила єдиний телемарафон. У Коломойського - Боголюбова залишаються феросплавні заводи, автозаправні станції, частки в обленерго та нерухомість. Можливо, ще щось, про що ми не знаємо достеменно. Всі ці активи тепер ризикують змінити власника.

Ймовірно, бізнес-конкуренти групи "Приват" задоволені таким розвитком подій. Та водночас занепокоєні. Бо якщо сьогодні прийшли за Боголюбовим, то за ким прийдуть завтра?

