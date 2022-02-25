Польща поставила Україні колону боєприпасів

Про це він написав у твітері.



"Колона з боєприпасами, які ми передаємо Україні, вже дійшла до наших сусідів", - ідеться в повідомленні.



Крім того, Маріуш Блащак висловив підтримку українцям і солідарність. Також він рішуче засудив російську агресію.

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