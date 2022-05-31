Полтавчан просять не лякатися вибухів: тривають навчання

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін у телеграм.

"Сьогодні, 31 травня, – навчання в Полтаві. Якщо почуєте звуки пострілів чи вибухів, зберігайте спокій", – написав він.

Нагадаємо, полтавчан також 19 травня попереджали, що відбудуться військові навчання та лунатимуть вибухи.

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