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Європейський суд з прав людини прийняв до розгляду скаргу голови правління Полтавського ГЗК

19 червня, 2024 середа
16:15
Полтавщина Вантажівки на кар"єрі Ferrexpo

ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат", яке є дочірнім підприємством групи Ferrexpo, що пройшла лістинг на основному майданчику Лондонської фондової біржі, повідомляє, що Європейським судом з прав людини було прийнято до розгляду скаргу голови правління підприємства на порушення його прав, гарантованих Європейською конвенцією з прав людини

Зміст

ЄСПЛ прийняв скаргу до розгляду на початку червня 2024 року. 

"У процесі розслідувань кримінальних справ проти нашого клієнта були допущені численні порушення. Ми переконані, що ЄСПЛ встановить та зафіксує ці порушення прав людини. Прийняття скарги до розгляду є важливим кроком на шляху до справедливості", - прокоментував Олександр Ружицький, адвокат голови правління Полтавського ГЗК.

2023 року під час розслідування у межах трьох кримінальних проваджень, ініційованих Державним бюро розслідувань (ДБР), Національною поліцією України (НПУ) та Бюро економічної безпеки (БЕБ), голові правління Полтавського ГЗК було вручено підозри про вчинення кримінальних правопорушень, регламентованих різними статтями кримінального кодексу України. 

Слідство ДБР  вважає, що голова правління, разом з іншими трьома представниками менеджменту комбінату, незаконно збували нефракційний відсів у 2019-2021 роках. У липні 2023 року голові правління було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 60 млн грн. Досудове розслідування у справі завершено, однак правоохоронці продовжують чинити тиск на підприємство, ініціюючи накладення арешту на 2382 напіввагони з забороною їх використання.

Детективи БЕБ обґрунтовують підозри тим, що голова правління із головним бухгалтером підприємства у 2018-2021 роках ініціювали ухилення підприємством від сплати рентних платежів на суму близько 1,2 млрд грн. У листопаді 2023 року Шевченківським районним судом міста Києва голові правління було обрано запобіжний захід у вигляді застави розміром 800 мільйонів гривень. У квітні 2024 року колегія суддів Київського апеляційного суду ухвалила про новий розмір застави - 650 млн грн. Справу передано до суду.

Слідчі поліції інкримінують голові правління незаконний видобуток скельного розриву, нефракційного відсіву та порожніх порід, що у 2015-2021 роки нібито завдало збитків на суму 157 млрд грн. Під час розслідування у вересні 2023 року голові правління комбінату було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 999,9 млн гривень. У жовтні 2023 року під час апеляційного слухання застава була зменшена до 400 мільйонів гривень. 38 днів голова правління утримувався в київському слідчому ізоляторі. Справа знаходиться на етапі слідства.

На підприємстві повідомляють, що під час розслідування даних справ права голови правління та інших посадових осіб підприємства неодноразово порушувались, обирались необґрунтовані запобіжні заходи, а кваліфікація справ штучно ускладнювалась, про що повідомлялось у попередніх заявах підприємства.

Юридичні представники голови правління подали скаргу до ЄСПЛ, у якій наводяться переконливі факти порушення прав і свобод громадянина, здійснені під час розслідування вищенаведених справ. Зокрема, порушені права на свободу та особисту недоторканість (ст. 5 Конвенції) і вихід за межі обмеження прав (ст. 18 Конвенції) голови правління Полтавського ГЗК. 

Додатково мали місце наступні порушення:

  1. Відсутність обґрунтованої підозри. За справами, що були ініційовані НПУ та ДБР, розслідується одна і та сама багаторічна діяльність підприємства, у якій після 45 років роботи державні органи віднайшли порушення. У справі БЕБ не встановлений обовʼязок сплати податку.

  2. Відсутність обґрунтування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Правоохоронні органи та суди не надали належного підтвердження обґрунтованої підозри та ризиків, яким повинно запобігти тримання під вартою.

  3. Надмірні розміри застав. При визначенні розміру застави суди проігнорували фінансове становище голови правління, не врахували наявність внесеної застави в інших кримінальних провадженнях і не обґрунтували “винятковість” справ, яка б дозволила перевищити максимальну суму застави.

  4. Незаконність тримання під вартою. Дії правоохоронних органів та українських судів щодо тримання під вартою голови правління після звільнення під заставу суперечать принципу юридичної визначеності й суперечать принципу верховенства права.

  5. Політична природа кримінальних проваджень. Єдиною причиною порушення кримінальних справ є тиск на бізнес-групу Ferrexpo та одного з її українських акціонерів, що підтверджується поведінкою та інформаційною політикою правоохоронних органів.

 

ПрАТ “Полтавський ГЗК” є одним з підприємств  Ferrexpo plc і входить до числа найбільших світових виробників високоякісних окатків. Компанія є одним із сучасних високотехнологічних підприємств гірничодобувної промисловості і забезпечує високоякісною сировиною світову металургійну промисловість понад 50 років. 

Ferrexpo – це швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні та преміальним лістингом на Лондонській фондовій біржі в індексі FTSE 250 (тикер FXPO). Група виробляє високоякісні залізорудні окатки, які є продуктом преміум-класу для світової сталеливарної промисловості та дозволяють зменшити викиди вуглецю і підвищити продуктивність для металургів, коли залізорудні окатки Групи перетворюються на сталь, у порівнянні з більш поширеними формами залізної руди. Підприємства Ferrexpo постачають продукцію для світової сталеливарної промисловості вже понад 50 років. До вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Група була третім у світі експортером окатків для світової сталеливарної промисловості. Група має клієнтську базу, що складається з преміальних сталеливарних заводів по всьому світу. Для отримання додаткової інформації, будь-ласка, відвідайте www.ferrexpo.com.

Теги:
Економіка
ДБР
Ferrexpo
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